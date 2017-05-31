31 мая 2017 года 09:50
Утренние прогнозы: активности на рынке по-прежнему не будет
В целом открытие рынка акций в среду может пройти нейтрально, полагают аналитики. Активности на рынке не наблюдается, инвесторы продолжат следить за корпоративными событиями и ценами на нефть.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в ближайшей перспективе увидеть продолжение затянувшейся консолидации этого фондового индикатора вблизи текущих уровней, характерным признаком которой остаются низкие обороты торгов".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "На открытии среды индекс ММВБ, скорее всего, незначительно прибавит. Давление на котировки может оказать локальное снижение цен на нефть. Несмотря на относительно низкие уровни, на рынке не наблюдается значительной активности покупателей. Первым признаком возвращения интереса к покупкам могло бы стать закрытие дня выше 1950 пунктов по индексу ММВБ. Основным сопротивлением, по нашему мнению, остается район 1960-1970. Возвращение выше данного уровня, скорее всего, даст сигнал к восходящему движению с минимальной целью 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ. В настоящий момент сохраняется нисходящий импульс с ориентиром 1900, где будут оправданы спекулятивные покупки в ожидании попыток отскока, либо в надежде на формирование “дна".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон, включая обстановку на рынке энергоносителей, остается фактором давления на котировки в российском секторе "голубых фишек". С позиций технического анализа, индекс РТС находится немногим выше нижней границы широкой консолидационной формации – если граница будет пробита, станет возможным заметное движение вниз. Вместе с тем оснований для сильных движений на рынке пока не наблюдается".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Начало дня на российском фондовом рынке может быть вновь за продавцами. Нефть остаётся в "минусе", а ситуация на азиатских рынках не отличается устойчивостью. Продолжают расти риски в Европе, где перед выборами британские консерваторы незначительно опережают лейбористов. Индекс ММВБ продолжит стремиться к минимальным значениям весны".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон, что приведет к открытию рынка вблизи 1930-1932 пунктов ММВБ. В течение дня инвесторы продолжат следить за динамикой цен на нефть Brent, а также значимыми корпоративными событиями. В их числе финансовая отчетность "Газпрома", "Трансконтейнера" и "Русагро" за 1КВ17 по МСФО, а также ГОСА "Мосэнерго" и операционные результаты "Мечела".
Опубликовано: /Финмаркет/
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