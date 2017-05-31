Рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов из-за продолжающей дешеветь нефти

Москва. 31 мая. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль опускается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,68-56,74 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,71 руб./$1 (+17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,46 руб./EUR1 (+9,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 11,6 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 59,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,32 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 50,66 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов в связи с продолжающимся снижением цен на нефть. Инвесторы опасаются, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск подешевели на 0,92% - до $51,76 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,95% - до $49,19 за баррель.