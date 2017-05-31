.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов из-за продолжающей дешеветь нефти
.
ГЛАВНОЕ
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
Пенсии не будут расти до 2035 года
В целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет, пишут "Ведомости". Повышать темп роста...
 
Российские пограничники будут сканировать отпечатки пальцев
Российские пограничники получат мобильные устройства для контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев. Минкомсвязи уже разработало необходимое программное обеспечение (ПО) для оперативного контроля в паспортно-визовых...
 
Займы до зарплаты исчезнут с рынка
В ближайшее время Госдума планирует внести изменения в законодательство, которые вынудят уйти с рынка или серьезно переформатировать свою деятельность большинство микрофинансовых компаний (МФО). Готовятся соответствующие поправки к законам "О...
 
31 мая 2017 года 10:22

Рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов из-за продолжающей дешеветь нефти

Москва. 31 мая. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в среду; рубль опускается к бивалютной корзине на фоне продолжающей дешеветь нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,68-56,74 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,71 руб./$1 (+17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,46 руб./EUR1 (+9,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 11,6 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 59,75 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,32 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 50,66 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов в связи с продолжающимся снижением цен на нефть. Инвесторы опасаются, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск подешевели на 0,92% - до $51,76 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,95% - до $49,19 за баррель.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 17:41
Рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Доллар в среду укрепляется по отношению к рублю, российская валюта слабеет на фоне дешевеющей нефти; влияние на котировки также оказывают денежные потоки последнего календарного дня весны, - комментируют эксперты Уральского Банка Реконструкции и Развития. - «Черное золото» торгуется с понижением...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 16:50
"Сползание" фондового рынка вниз продолжится - МБО "Оргбанк"
"Утром продолжалось невыразительное "топтание" индекса ММВБ на уровне предыдущих сессий. Но падение нефтяных котировок на фоне относительно сильного рубля вызвало ответную реакцию на фондовом рынке. Идея высоких дивидендов госкомпаний закончилась ничем. В целом последнее время настроения на рынке...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 16:30
Минимальные значения весны и закрытие на минимальных значениях года обещают дальнейшее снижение рынка акций - "Открытие Брокер"
"Ситуация на российском рынке акций может немного исправиться к закрытию, если провал нефти не продолжится на американских торгах. Тем не менее, обновление минимальных значений весны и закрытие дня на минимальных значениях текущего года обещают дальнейшее снижение. Более того, провал "голубых...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 16:10
Волатильность котировок российских акций завтра возрастет - Dukascopy Bank SA
"Российские индексы акций к середине торговой сессии среды, 31 мая, снижаются вслед за ценами на нефть. Так, индекс РТС опустился на 1,1% - до 1061,6 пункта, а индекс ММВБ вплотную приблизился к минимумам текущего года - 1910 пунктов. Дело в том, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 15:43
Стоит покупать российские акции сейчас по интересным ценам - УК "Альфа-Капитал"
Динамика российского рынка с начала года не радует, констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк: рынок в долларах упал на 7,6%, отстав от индекса развивающихся рынков MSCI EM на 25%. В рублях ситуация выглядит еще хуже – индекс ММВБ за первые пять месяцев потерял почти 15%, вернувшись к...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 15:40
Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне ускорения падения нефти
Москва. 31 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ускорения падения цен на нефть.    читать дальше
.
31 мая 2017 года 15:22
Диапазон $50-55 за баррель Brent пока остается устойчивым - УК "Альфа-Капитал"
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 14:59
Уверенность в эффективности соглашения ОПЕК падает - Julius Baer
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 14:44
После пробоя отметки 1900 пунктов по индексу ММВБ следующей целью станет уровень 1840 – 1850 пунктов - "Аналитика Онлайн"
По данным Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ), каждый пятый потребительский кредит, выданный в России, просрочен. По кредитным картам просрочен каждый четвертый кредит. Также, по данным компаний, каждый седьмой российский заемщик испытывает трудности при выплате кредитов. Такая печальная...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 14:30
Закрытие рынка пройдет в «красной зоне», вблизи 1910 п. по индексу ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"
Негативная динамика на отечественных фондовых площадках в первой половине дня связана главным образом со снижением цены на нефть до $51 за баррель марки Brent, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Также на рынок повлияли новости...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 14:13
Рынок меди слабо отреагировал на еще одну забастовку - Julius Baer
№Рынок меди в этом году пережил серию перебоев с поставками на нескольких крупнейших рудниках мира. - комментирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - На одном из этих рудников, Grasberg в Индонезии, началась еще одна забастовка, в рамках которой рабочие протестуют против...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 13:47
Акции Сбербанка надолго останутся в аутсайдерах рынка - "Церих Кэпитал Менеджмент"
После снижения последних дней Brent, похоже, нащупывает очередное дно, отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. Вероятно, сценарий ухода к 48-45 долларам снимается с повестки дня. Напротив, 50-51 доллар - это, как сейчас...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 13:25
Рубль продолжает сдержанно дешеветь - "Нордеа Банк"
«Быки» по EUR накануне получили свежий глоток воздуха, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. На фоне того как американские данные по индексу личных расходов вышли в рамках ожиданий, а индекс потребительской уверенности снизился больше ожиданий, фокус внимания всецело был переключен на...    читать дальше
.
31 мая 2017 года 13:05
Риски для рубля кроются в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ и покупках валюты Минфином - Банк "Санкт-Петербург"
"Ожидания западных инвестдомов в отношении рубля становятся негативными. Deutsche Bank рекомендует покупать доллар против рубля, считая российскую валюту переоцененной на 10% относительно валют основных торговых партнеров. По оценке банка, рубль занимает 3 место в списке самых дорогих валют....    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.