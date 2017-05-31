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31 мая 2017 года 09:59

На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 31 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы во вторник незначительно снизились вслед за акциями энергетического сектора. Таким образом, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite опустились после подъема по итогам семи сессий подряд. При этом активность торгов оставалась ниже среднего уровня на фоне возвращения участников рынка к работе после трех выходных дней. В понедельник в США отмечался День памяти. Поддержку рынку не оказала даже позитивная статистика по экономике США. Расходы и доходы населения страны в апреле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Динамика обоих показателей совпала со средним прогнозом аналитиков Уолл-стрит.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом дешевеют акции представителей энергетического сектора вслед за снижением цен на нефть. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,17%. Сильная статистика не оказала поддержки рынку. Промышленное производство в Японии в апреле выросло на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало наилучшим повышением почти за шесть лет.

Гонконгский Hang Seng к 8:48 мск опустился на 0,03%, между тем китайский Shanghai Composite к этому времени поднялся на 0,23%. Деловая активность в промышленности Китая в мае продолжала улучшаться, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. Значение официального индекса менеджеров закупок (PMI) в текущем месяце составило 51,2 пункта, как и в апреле. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса PMI в промышленной сфере до 51 пункта. Между тем PMI в сфере услуг КНР в мае увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 54 пунктами месяцем ранее.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 9:03 мск увеличился на 0,03%, южнокорейский KOSPI - на 0,12%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают снижаться. Инвесторы опасаются, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 мск подешевели на 0,87% - до $51,39 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена опустилась на 0,86%, завершив торги на уровне $51,84 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в среду снизились на 0,91% - до $49,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,28% и закончила день на уровне $49,66 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник упала в 1,85 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,855 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,338 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 мая не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 511,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-17" (+0,13%), "Сбербанк БО-18" (+0,1%) и "ИКС 5 Финанс БО-06" (+0,1%), а в лидерах снижения - "Банк Зенит БО-11" (-0,15%), "Бинбанк БО-07" (-0,13%) и "Внешэкономбанк-09" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) РФ завершил размещение биржевых облигаций серии БО-19 на 15 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона бондов была установлена в размере 8,3% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя оферта. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Альфа-банк полностью разместил биржевые облигации серии БО-20 объемом 5 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,89% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Срок погашения бумаг - 15 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Банк организовал размещение самостоятельно.

ООО "Лента" во вторник полностью разместило биржевые облигации серии БО-001P-01 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций по итогам book building была установлена на уровне 8,7% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ООО "Арагон" завершило размещение облигации 1-й серии объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 2-4 мая. Техническое размещение бумаг началось 10 мая. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 12,75% годовых, ставка остальных купонов привязана к уровню ключевой ставки ЦБ.

ООО "О1 Груп Финанс" полностью разместило облигации серии 001P-02 на 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,75% годовых. Ставки 2-4 купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, плюс 2,5% годовых. Срок обращения займа - 10 лет, купоны - квартальные. По бондам предусмотрена годовая оферта. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная. Кроме того, ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) утвердило условия размещения 10-летних биржевых облигаций серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей.

ФГУП "Почта России" установило ставку 1-го купона биржевых облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей в размере 8,45% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Срок обращения облигаций - 10 лет. Купоны - полугодовые.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) 2 июня с 13:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций 10-й серии объемом до 5 млрд рублей. Объем вторичного размещения будет равен выкупленному объему бумаг в рамках оферты 2 июня. Ориентир цены размещения - не ниже 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. Погашение облигаций - 30 мая 2018 года. Облигации 10-й серии на 5 млрд рублей банк разместил в июне 2013 года.

АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) установило ставку 22-23-го купонов облигаций серии А23 в размере 8,8% годовых. Размер выплаты по 22-му купону составит 22,18 рубля, по 23-му купону - 21,94 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Выпуск объемом 14 млрд рублей был размещен в декабре 2011 года на 18 лет. Бонды погашаются частями: по 10% от номинала погашается 15 декабря 2017, 2022, 2023 и 2025 годов, по 20% - 15 декабря 2018 и 2021 годов, по 5% - 15 декабря 2026, 2027, 2028 и 2029 годов. Бумаги имеют 71 квартальный купон. Ставка текущего 21-го купона - 9,5% годовых.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) определило ставку 13-14-го купонов облигаций 19-й серии в размере 12,125% годовых (40,81 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). В июле 2016 года Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций "Мечела" 19-й серии. Данные бумаги объемом 5 млрд рублей были реструктурированы. Держатели этих бумаг отказались от июньской оферты 2016 года в обмен на повышение ставки купона. Также компания добавила амортизационное погашение облигаций.

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в рамках оферты выкупило биржевые облигации серии БО-05 на сумму 275,4 млн рублей. Таким образом, компания выкупила около 9,1% выпуска серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Кроме того, ГСС 29 мая провели сбор заявок на вторичное размещение бумаг серии БО-05. Разместить компания планирует бумаги объемом, равном выкупленному по оферте. Финальный ориентир цены вторичного размещения был установлен на уровне 100% от номинала. Срок обращения бумаг после вторичного размещения - 3 года, ставка текущего купона равна 9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,67% годовых. Пятилетние облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) в рамках оферты приобрело 4 млн 137,19 тыс. облигаций серии БО-01. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 83% бондов данного выпуска. Размещение серии БО-01 на 5 млрд рублей прошло в мае 2014 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 8,4% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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