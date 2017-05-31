Brent торгуется у $51,6 за баррель

Американские фондовые индексы во вторник незначительно снизились. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают снижаться.

Американские фондовые индексы во вторник незначительно снизились вслед за акциями энергетического сектора.

Таким образом, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite опустились после подъема по итогам семи сессий подряд, отмечает MarketWatch.

При этом активность торгов оставалась ниже среднего уровня на фоне возвращения участников рынка к работе после трех выходных дней. В понедельник в США отмечался День памяти.

"Кажется, что люди просто ждут, когда закончится май, чтобы перейти в июнь", - заявил трейдер Robert W. Baird & Co. Майкл Антонелли.

Поддержку рынку не оказывает даже позитивная статистика по экономике США.

Расходы и доходы населения страны в апреле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Динамика обоих показателей совпала со средним прогнозом аналитиков Уолл-стрит.

Повышение расходов в апреле было максимальным с декабря 2016 года, отмечает MarketWatch. Кроме того, рост расходов в марте был пересмотрен в сторону увеличения - до 0,3%, в то время как ранее говорилось о том, что они не изменились. Это является еще одним доказательством того, что американская экономика наращивала темпы роста весной.

Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в марте увеличился шестой месяц подряд. Его значение выросло на 5,9% в годовом выражении. По сравнению с предыдущим месяцем показатель прибавил 0,9%.

В то же время индекс потребительского доверия в США в мае упал до 117,9 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board. Согласно пересмотренным данным, в апреле значение индикатора составляло 119,4 пункта, а не 120,3 пункта, как было объявлено прежде. Эксперты в среднем ожидали снижения в текущем месяце до 118,6 пункта с ранее заявленного уровня.

Снижение стоимости нефти привело к тому, что подешевели акции таких компаний, как Noble Energy Inc. (на 1,6%) и Kinder Morgan Inc. (на 4,3%).

В то же время рыночная стоимость многих крупных представителей высокотехнологической отрасли выросла на прошедших торгах, в том числе Alphabet Inc. - на 0,5% и Microsoft Corp. - на 0,6%.

Также подорожали бумаги производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. - на 3,1%

Цена акций Alphabet, Microsoft и Tesla достигла рекорда по итогам торгов во вторник, в результате чего индекс Nasdaq-100, в расчет которого входят крупнейшие технологические компании, увеличился на 0,1% и обновил исторический максимум.

Стоимость бумаг интернет-ритейлера Amazon.com в ходе сессии впервые превысила отметку в $1000. Однако к закрытию рынка она несколько скорректировалась вниз и завершила день на уровне $996,7 (рост на 0,09%).

Котировки акций Atwood Oceanics Inc. подскочили на 24,3% на новости о том, что ее может купить Ensco Plc. Сделка между компаниями, которые занимаются бурением, будет полностью оплачена акциями. Стоимость объединенной компании оценивается в $6,9 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 50,81 пункта (0,24%) - до 21029,47 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшился на 2,91 пункта (0,12%), составив 2412,91 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день опустилось на 7 пунктов (0,11%) - до 6203,19 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду демонстрируют разнонаправленные изменения, при этом дешевеют акции представителей энергетического сектора вслед за снижением цен на нефть.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с открытия рынка опустился на 0,2%. С начала мая его прирост составляет около 2,5%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:43 мск уменьшились соответственно на 0,26% и 0,38%. Сильная статистика не оказала поддержки рынку.

Промышленное производство в Японии в апреле выросло на 4% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало наилучшим повышением почти за шесть лет. Тем не менее, подъем оказался меньше прогноза аналитиков, опрошенных Nikkei, которые в среднем ожидали скачка показателя на 4,5%.

Котировки акций нефтепроизводителей Inpex и Japan Petroleum Exploration уменьшились соответственно на 0,4% и на 1,5%.

Гонконгский Hang Seng к 8:48 мск опустился на 0,03%, между тем китайский Shanghai Composite к этому времени поднялся на 0,23%.

Деловая активность в промышленности Китая в мае продолжала улучшаться, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. Значение официального индекса менеджеров закупок (PMI) в текущем месяце составило 51,2 пункта, как и в апреле. Однако индикатор уже десять месяцев держится выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали снижение индекса PMI в промышленной сфере до 51 пункта.

Между тем PMI в сфере услуг КНР в мае увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 54 пункта месяцем ранее.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 9:03 мск увеличился на 0,03%, южнокорейский KOSPI - на 0,12%.

В Австралии подорожали акции банков, включая Macquarie Group - на 1%, National Australia Bank - на 1,1% и Westpac Banking - на 0,5%.

Рыночная стоимость нефтедобывающей компании Woodside Petroleum опустилась на 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе азиатских торгов в среду продолжают снижаться.

Инвесторы опасаются, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке, сообщает Dow Jones.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:52 мск подешевели на $0,21 (0,41%) - до $51,63 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена опустилась на $0,45 (0,86%), завершив торги на уровне $51,84 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду снизились на $0,29 (0,58%) - до $49,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $0,14 (0,28%) и закончила день на уровне $49,66 за баррель.

По мнению аналитиков, котировки WTI около $50 за баррель плюс-минус доллар становятся "новой нормой", поскольку остается "слишком много нефти и слишком мало спроса", полагает экономист National Australia Bank Финн Зибель. "Мы можем увидеть краткосрочные скачки цен, но сезонный фактор не изменит общей картины игры", - отметил он.

Внимание рынка будет направлено на отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе, который будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был выходным днем.

Снижение запасов нефти было зафиксировано уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, полагают эксперты. Аналитики S&P Global Platts ожидают сокращения резервов и по итогам прошлой недели.