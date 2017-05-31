Оснований для сильных движений на рынке акций пока не наблюдается - ИФ "Олма"

Внешний фон, включая обстановку на рынке энергоносителей, остается фактором давления на котировки в российском секторе "голубых фишек". С позиций технического анализа, индекс РТС находится немногим выше нижней границы широкой консолидационной формации – если граница будет пробита, станет возможным заметное движение вниз. Вместе с тем, обращает внимание ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, оснований для сильных движений на рынке пока не наблюдается. Из корпоративных событий сегодня может состоятся публикация отчетности "Газпрома" по международным стандартам за первый квартал текущего года (на сайте компании в качестве срока публикации указан конец мая). На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль из-за неблагоприятной динамики цен на нефть.