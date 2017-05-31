Индекс ММВБ продолжит консолидацию - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на фоне прогнозов дальнейшего роста добычи нефти в США. В преддверии экспирации они колеблются в районе отметки $51,6 за баррель при отмечающемся росте торговой активности в приходящем ему завтра на смену августовском контракте, торгующемся в районе $52 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1935 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в ближайшей перспективе увидеть продолжение затянувшейся консолидации этого фондового индикатора вблизи текущих уровней, характерным признаком которой остаются низкие обороты торгов", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.