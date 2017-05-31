Brent на данном этапе необходимо уверенно закрепиться над уровнем $52 - eToro

"Накануне котировки Brent не смогли удержаться над уровнем 52 и подешевели за день на 0,86%, хотя в моменте теряли более 1%. Участники рынка по-прежнему не готовы покупать актив, который ждет свежих сигналов, чтобы развить движение в том или ином направлении. На рынке "черного золота" сейчас наблюдается затишье. Экспортеры ОПЕК+ притихли после продления соглашения и вряд ли станут в ближайшее время выходить на рынок с новыми комментариями. А значит, тем более пристальное внимание привлекут новости из США. Сегодня мы узнаем данные по запасам от Американского института нефти, который, как широко ожидается, поведает о сокращении объемов. В этом случае котировки смогут оттолкнуться от минимумов и совершить хотя бы умеренный отскок, который способен развиться в более уверенное восстановление, если официальная статистика от Минэнерго подтвердит падение запасов, - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Но важно помнить, что игроков не меньше волнует ситуация с добычей. Количество действующих буровых установок непрерывно растет уже 19 недель. И хотя темпы прироста в последнее время замедлились, динамика показателя говорит о высокой вероятности дальнейшего наращивания объемов производства "черного золота" на сланцевых месторождениях страны. С технической точки зрения, Brent на данном этапе необходимо уверенно закрепиться над уровнем 52, чтобы снова нацелиться на следующую психологически значимую отметку, на пути к которой промежуточное сопротивление проходит в районе 52,60".