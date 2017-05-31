Нефть снова под давлением - AMarkets

Цены на нефть снова под давлением. По итогам торговой сессии вторника нефть марки Brent закрыла день на уровне $52,21 за баррель. В ходе азиатской сессии среды "медведи" не отступили, "затащив" актив ниже $52. Как было отмечено накануне, после отыгранного решения ОПЕК о продлении действия энергетического пакта до марта 2018 года, участники рынка переключили внимания на рядовую статистику. Данные от Американского института нефти (API) по запасам выйдут сегодня вечером. Дневная задержка в публикации отчета связана с выходным в США в понедельник. На день позже обычного официальные данные по запасам представит и Администрация энергетической информации США. Нефтеоптимистов на рынке стало еще меньше, что можно использовать для занятия долгосрочных позиций в Sell, считает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.