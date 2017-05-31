На открытии среды индекс ММВБ, скорее всего, незначительно прибавит - Инвестиционная палата

"На открытии среды индекс ММВБ, скорее всего, незначительно прибавит. Давление на котировки может оказать локальное снижение цен на нефть. Несмотря на относительно низкие уровни, на рынке не наблюдается значительной активности покупателей. Первым признаком возвращения интереса к покупкам могло бы стать закрытие дня выше 1950 пунктов по индексу ММВБ. Основным сопротивлением, по нашему мнению, остается район 1960-1970. Возвращение выше данного уровня, скорее всего, даст сигнал к восходящему движению с минимальной целью 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ. В настоящий момент сохраняется нисходящий импульс с ориентиром 1900, где будут оправданы спекулятивные покупки в ожидании попыток отскока, либо в надежде на формирование “дна”, - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.