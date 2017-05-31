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31 мая 2017 года 09:00
Во втором полугодии турбулентость на фондовом рынке усилится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Вчера наш рынок показал отрицательную динамику. Сильным он не является после того, как были "подрезаны" дивидендные "хотелки" биржевых "быков" по "Башнефти", "Газпрому" и другим акциям. Растущие цены на нефть могут повысить интерес к российским акциям, но вот проблема – многие аналитики перенесли в прогнозах точку балансировки спроса и предложения со второй половины этого года на начало 2018 года. Хватит ли у инвесторов терпения или они найдут альтернативные для инвестиций активы? Мое мнение остается прежним – во втором полугодии турбулентость на фондовом рынке усилится, и связано это будет с событиями в США, Германии и Китае. Сегодня в США выйдут статистика по продажам домов за апрель, а также новый экономический обзор от ФРС. Также на этой неделе в США выйдут отчет по продажам автомобилей за май и статистика по рынку труда. Последняя статистика, возможно, самая важная", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом... читать дальше
.31 мая 2017 года 17:41
"Доллар в среду укрепляется по отношению к рублю, российская валюта слабеет на фоне дешевеющей нефти; влияние на котировки также оказывают денежные потоки последнего календарного дня весны, - комментируют эксперты Уральского Банка Реконструкции и Развития. - «Черное золото» торгуется с понижением... читать дальше
.31 мая 2017 года 16:50
"Утром продолжалось невыразительное "топтание" индекса ММВБ на уровне предыдущих сессий. Но падение нефтяных котировок на фоне относительно сильного рубля вызвало ответную реакцию на фондовом рынке. Идея высоких дивидендов госкомпаний закончилась ничем. В целом последнее время настроения на рынке... читать дальше
.31 мая 2017 года 16:30
Минимальные значения весны и закрытие на минимальных значениях года обещают дальнейшее снижение рынка акций - "Открытие Брокер"
"Ситуация на российском рынке акций может немного исправиться к закрытию, если провал нефти не продолжится на американских торгах. Тем не менее, обновление минимальных значений весны и закрытие дня на минимальных значениях текущего года обещают дальнейшее снижение. Более того, провал "голубых... читать дальше
.31 мая 2017 года 16:10
"Российские индексы акций к середине торговой сессии среды, 31 мая, снижаются вслед за ценами на нефть. Так, индекс РТС опустился на 1,1% - до 1061,6 пункта, а индекс ММВБ вплотную приблизился к минимумам текущего года - 1910 пунктов. Дело в том, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:43
Динамика российского рынка с начала года не радует, констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк: рынок в долларах упал на 7,6%, отстав от индекса развивающихся рынков MSCI EM на 25%. В рублях ситуация выглядит еще хуже – индекс ММВБ за первые пять месяцев потерял почти 15%, вернувшись к... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:40
Москва. 31 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ускорения падения цен на нефть. читать дальше
.31 мая 2017 года 15:22
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:59
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:44
После пробоя отметки 1900 пунктов по индексу ММВБ следующей целью станет уровень 1840 – 1850 пунктов - "Аналитика Онлайн"
По данным Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ), каждый пятый потребительский кредит, выданный в России, просрочен. По кредитным картам просрочен каждый четвертый кредит. Также, по данным компаний, каждый седьмой российский заемщик испытывает трудности при выплате кредитов. Такая печальная... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:30
Негативная динамика на отечественных фондовых площадках в первой половине дня связана главным образом со снижением цены на нефть до $51 за баррель марки Brent, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Также на рынок повлияли новости... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:13
№Рынок меди в этом году пережил серию перебоев с поставками на нескольких крупнейших рудниках мира. - комментирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - На одном из этих рудников, Grasberg в Индонезии, началась еще одна забастовка, в рамках которой рабочие протестуют против... читать дальше
.31 мая 2017 года 13:47
После снижения последних дней Brent, похоже, нащупывает очередное дно, отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. Вероятно, сценарий ухода к 48-45 долларам снимается с повестки дня. Напротив, 50-51 доллар - это, как сейчас... читать дальше
.31 мая 2017 года 13:25
«Быки» по EUR накануне получили свежий глоток воздуха, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. На фоне того как американские данные по индексу личных расходов вышли в рамках ожиданий, а индекс потребительской уверенности снизился больше ожиданий, фокус внимания всецело был переключен на... читать дальше
.31 мая 2017 года 13:05
Риски для рубля кроются в смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ и покупках валюты Минфином - Банк "Санкт-Петербург"
"Ожидания западных инвестдомов в отношении рубля становятся негативными. Deutsche Bank рекомендует покупать доллар против рубля, считая российскую валюту переоцененной на 10% относительно валют основных торговых партнеров. По оценке банка, рубль занимает 3 место в списке самых дорогих валют.... читать дальше
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