Во втором полугодии турбулентость на фондовом рынке усилится - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Вчера наш рынок показал отрицательную динамику. Сильным он не является после того, как были "подрезаны" дивидендные "хотелки" биржевых "быков" по "Башнефти", "Газпрому" и другим акциям. Растущие цены на нефть могут повысить интерес к российским акциям, но вот проблема – многие аналитики перенесли в прогнозах точку балансировки спроса и предложения со второй половины этого года на начало 2018 года. Хватит ли у инвесторов терпения или они найдут альтернативные для инвестиций активы? Мое мнение остается прежним – во втором полугодии турбулентость на фондовом рынке усилится, и связано это будет с событиями в США, Германии и Китае. Сегодня в США выйдут статистика по продажам домов за апрель, а также новый экономический обзор от ФРС. Также на этой неделе в США выйдут отчет по продажам автомобилей за май и статистика по рынку труда. Последняя статистика, возможно, самая важная", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.