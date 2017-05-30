Рубль снижается к доллару и евро из-за дешевеющей нефти

Москва. 30 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль опускается к бивалютной корзине следом за дешевеющей нефтью.

Курс доллара США составил 56,67 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,39 руб./EUR1, повысившись на 32,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 26,97 копейки, поднявшись до 59,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается к доллару и евро следом за продолжающими падать ценами на нефть. На рынке сохраняется негативная тенденция, сформировавшаяся после заседания стран-членов ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей, поскольку участники торгов ожидали с их стороны более агрессивных шагов по сокращению добычи. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшились на 1,56% - до $51,82 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустилась на 1,18% - до $49,35 за баррель.

Участники рынка нефти также ожидают данных по запасам от Американского института нефти (API) и Минэнерго США, которые на этой неделе перенесены на один день в связи с выходным днем в понедельник. Данные от API будут опубликованы в среду, Минэнерго - в четверг.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, во вторник на внутреннем валютном рынке наблюдается ослабление рубля к основным мировым валютам. "Главный повод для негативной динамики рубля - коррекция в ценах на нефть. Так, нефть сегодня ночью достигала $52,7, однако не смогла удержаться у этого значения и сегодня к вечеру торгуется уже у $51,8 за баррель. Соответственно, рубль снижается и к доллару, и к евро, однако, на наш взгляд, не исключено изменение данных тенденций после выхода данных по запасам от Американского института нефти и Минэнерго США. Возможно, что данные сыграют в пользу "быков" на рынке энергоносителей, что позволит рублю позднее отыграть часть потерь", - считает Б.Зварич.

"Во второй половине вторника на валютном рынке пара "доллар-рубль" поднималась выше 56,75 руб./$1, прибавляя на максимуме более 30 копеек к уровню закрытия понедельника. Давление на позиции рубля оказывали котировки нефти, опускавшиеся до $51,2 за баррель марки Brent, хотя еще накануне вечером цены поднимались выше $52,5 за баррель. Отметим, что инвесторы уже почти "переварили" итоги встречи производителей нефти, и в ближайшее время внимание участников вновь полностью сосредоточится на традиционной статистике по запасам и добыче энергоносителей в США. Очередная порция данных на текущей неделе выйдет в четверг (на день позже из-за выходных в понедельник), однако первая реакция рынка будет наблюдаться уже поздно вечером в среду после выхода прогнозных значений API", - обращает внимание начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль слабеет относительно своих конкурентов, причем, в отличие от коллег по сырьевому сектору рубль более сильно реагирует на снижение котировок нефти в связи с завершением налогового периода и традиционным повышенным спросом на валюту в летний период. Однако резких движений в рубле пока нет. Вероятность дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ на июньском заседании достаточно низкая, это удерживает спекулянтов от немедленных действий", - полагает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"На рынке нефти котировки развивают снижение после стабильных торгов. Внутри дня Brent теряет уже более 1,5%, утратив уровень $52 за баррель. Трейдеры по-прежнему не находят поводов для покупок, сомневаясь в способности стран ОПЕК+ ликвидировать излишки нефти на мировом рынке и опасаясь дальнейшего роста добычи сланцевой нефти в США. Данные по запасам могут подтолкнуть цены к восстановлению, если отразят падение запасов сырой нефти", - прогнозирует директор аналитического департамента компании "Альфа-Форекс" Андрей Диргин.

"Стоимость нефти резко снизилась в середине дня во вторник. Баррель Brent упал ниже $52 за баррель на фоне локального отсутствия сколько-нибудь значимых новостей. Фундаментально и технически стоимость "бочки" североморской нефти все так же находится в границах $51-53 за баррель, где ей и место при текущей конъюнктуре. Российский рубль основную часть сессии торговался без единого направления в парах с иностранными валютами, а затем ослаб и к доллару, и к евро. Рубль по-прежнему резво реагирует на рост нефтяных котировок, а их падение предпочитает оставлять без внимания. Доллар США приклеился к 56,5 руб./$1 и отклоняется в обе стороны незначительно, и так будет еще несколько дней, пока на площадке не появится новая торговая идея", - в свою очередь, не исключает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 31 мая на 19,38 копейки, до 56,52 руб./$1, и опустил курс евро на 42 копейки, до 62,95 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 18,23 копейки по отношению к пятнице и составил 56,5477 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника повысился на 2,57 копейки по отношению к 29 мая и составил 56,5905 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 346,162 млн, из которых $1 млрд 038,334 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 307,828 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 27,62 копейки к понедельнику - до 62,9761 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 9,07 копейки по отношению к 29 мая и составил 63,1549 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR463,164 млн, из которых EUR206,346 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR256,818 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) незначительно повысились в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки остались на предыдущем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок повысились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 9,28% и 9,33% годовых соответственно. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметках 9,43%, 9,45% и 9,45% годовых соответственно.

Банки разместили во вторник, 30 мая, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 590 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,16% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 23 мая, банки разместили в ЦБ РФ 490 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,11% годовых.