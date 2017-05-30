30 мая 2017 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно на фоне стабильных UST
Москва. 30 мая. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительны на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию понедельника на 12 базисных пунктов - до 120,68% от номинала, что соответствует доходности 2,23% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла всего на 3 базисных пункта относительно итогов 29 мая, составив 101,22% от номинала. Их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 1,47% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился всего на 2 пункта и составил 76 базисных пунктов.
В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 29 мая на 1 базисный пункт - до 117,51% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,71% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 113,51% от номинала (доходность - 4,70% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 15 базисных пунктов, до 105,83% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,97% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 1 пункт, до 108,82% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,31% годовых).
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основными причинами отсутствия на рынке российских еврооблигаций ярко выраженной тенденции является как стабильная ситуация в секторе базовых активов - US Treasuries, так и нейтральная динамика на большинстве долговых рынков развивающихся стран. При этом мировые инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации важной макроэкономической статистики в США, в частности, данных с рынка труда, которые являются важными для американского ЦБ с точки зрения определения дальнейшей денежно-кредитной политики.
Вместе с тем ситуация на долговых рынках Европы далека от идеальной. Так, правительство Греции угрожает отказаться от выплаты следующего процентного платежа по кредиту, предоставленному стране в рамках программы помощи, если сделка по облегчению долгового бремени Греции не состоится. Но пока эти новости не сильно сказываются на динамике отечественных евробондов.
По словам участников рынка, для играющих на повышение остается также надежда на Петербургский международный экономический форум, на котором обычно звучит либеральная риторика. На форуме президент РФ Владимир Путин может анонсировать наброски своей предвыборной экономической повестки в условиях, когда конкурирующие "мозговые центры" обнародуют свои программы.
Опубликовано: /Финмаркет/
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