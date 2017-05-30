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30 мая 2017 года 19:31

Рынок акций во вторник просел вслед за миром, но тндекс ММВБ удержался выше 1930п за счет слабого рубля

Москва. 30 мая. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за Европой, США и подешевевшей нефтью, но индекс ММВБ удержался выше 1930 пунктов за счет ослабления рубля, что обеспечило разнополярную динамику blue chips.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1932,91 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1074,81 пункта (-1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4%.

Доллар подрос до 56,68 рубля (+0,23 рубля).

В лидерах отката выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,3% и -0,8% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%).

Выросли обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+1%) после известий, что "ВТБ Капитал" повысил оценку притока пассивных денег в акции и ADR нефтяной компании с $190 млн до $450 млн после ребалансировки FTSE - если провайдер утвердит повышение оценки free float этих бумаг до 99%.

Также выросли акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%, до 0,17265 рубля).

Акции "ФСК ЕЭС" падали на старте торгов во вторник более чем на 5% (до 0,1605 рубля) после известий о размере дивидендов, после чего произошел коррекционный отскок, поскольку дивидендная доходность оказалась не такой уж и низкой.

Совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за прошлый год в сумме 18,18 млрд рублей при прибыли в 106,07 млрд рублей, сообщила компания. При этом размер дивиденда на акцию составит 0,0142663525 рубля, что соответствует доходности более 8% (на закрытие понедельника).

Также совет рекомендовал выплату за первый квартал 2017 года в размере 0,0011164730 рубля на одну обыкновенную акцию ФСК.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов (рынки Гонконга и Китая закрыты в связи с праздником - Праздник драконьих лодок), однако снижается Европа (FTSE, CAC 40 теряют 0,3-0,5%), Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%) и подешевела нефть.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к вечеру во вторник снизилась до $51,87 за баррель (-1,5% и +0,3% в понедельник), июльская цена WTI - до $49,25 за баррель (-1,1%).

Внимание инвесторов переключается с соглашения ОПЕК на базовые для нефтяного рынка факторы.

Катализатором для нефтяного рынка в ближайшее время, вероятно, станет отчет Минэнерго США о запасах нефти в стране. На этой неделе отчет будет опубликован в четверг, поскольку понедельник является выходным днем, пишет MarketWatch.

Снижение запасов нефти отмечается в США уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, настрой на глобальных рынках несколько ухудшился, нефть Brent скользнула под отметку $52 за баррель в рамках коррекции перед публикацией отчета по запасам Минэнерго США, запланированного на 1 июня. Негативом для Европы стала публикация индекса экономической уверенности еврозоны - индикатор показал негативную динамику впервые в этом году. Американские фондовые индексы также начали торги с минорной ноты. Индексы ММВБ и РТС просели, но пока еще остаются в границах среднесрочной консолидации. Доллар на бирже в Москве под негативным воздействием цен на нефть продвинулся вверх к 56,6 руб./$1, но в целом данная ситуация малоопасна для тех, кто боится резкого ослабления рубля.

По оценке начальника управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимира Веденеева, негативное влияние на российский рынок оказали "дивидендные" истории (например, инвесторы были разочарованы решением по дивидендам "Россетей"), поэтому понижательная динамика пока будет сохраняться. Тем более что помимо внутренних событий негатив рынку добавляет и геополитика. В частности, давление на развивающиеся рынки оказывает обострение политического кризиса в Бразилии, что уже привело к резкому снижению спроса на активы развивающихся рынков. По данным EPFR, российские фонды за неделю лишились $104 млн, что на 15% больше потерь недельной давности (около $90 млн).

Сохраняющееся негативное отношение к российским активам связано с политическим скандалом в США на фоне обсуждения G7 санкций по отношению к России. Также рынок остался разочарованным отсутствием шагов по дальнейшему сокращению объемов добычи в рамках продленного соглашения ОПЕК+ и опасается серьезного роста добычи сланцевой нефти в США, полагает В.Веденеев.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, интерес представляют акции "Газпрома" (-0,8%, до 122,1 рубля), постепенно разворачивающиеся вверх от своего апрельского минимума в районе 120 рублей. Несмотря на то, что "Газпром" (MOEX: GAZP) не оправдал чаяний инвесторов по размеру выплат акционерам, рекомендованный размер дивидендов дает доходность 6,5%. Это очень неплохо для компаний ТЭК. Более того, это превышает ставки по депозитам в Сбербанке, на которые ориентируются частные инвесторы, рассматривая альтернативы вложения денежных средств.

Вновь интересными также стали акции "Московской биржи" (-0,1%, до 100,38 рубля), обозначившие начало отскока после падения к отметке 97 рублей. За 4 месяца котировки акций биржи упали на 30% и достигли приемлемых уровней для подбора бумаг в портфель. Даже если спекулятивно, можно рассчитывать как минимум на подъем акций в район 110 рублей за штуку.

Другой претендент на покупку - акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-0,4%, до 509 руб.). Потеряв с начала февраля порядка 20%, котировки акций компании вернулись к линии поддержки своего 30-месячного восходящего тренда. Покупка со "стоп-лоссом" ниже 490 рублей представляется оправданной, несмотря на отказ компании выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.

С.Клещев также считает целесообразной перекладку из обыкновенных в привилегированные акции "Мечела" на фоне расширившегося до 40% дисконта в цене обычных и привилегированных акций. Рынок разочаровался в возможности выплаты дивидендов на "префы" согласно уставу (10,2 рубля), больше склонен рассчитывать на выплату согласованных с кредиторами 0,05 рубля на акцию. Независимо от решения по размеру выплат, ожидается сокращение дисконта. В первом случае это будет реакция на неожиданно щедрые выплаты, во втором - в результате наделения "префов" правом голоса.

Также привлекательны для покупок "префы" "Башнефти" после обвала более чем на 10%, компания торгуется из оценки мультипликатора P/E на уровне 3.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций во вторник умеренно просел на невысоких объемах, внешний фон явно мешал попыткам "быков" реализовать наступление.

"Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%) увеличило прибыль по МСФО в первом квартале на 9,4% (до 18,87 млрд рублей), группа ВТБ (+0,1%) увеличила чистую прибыль по МСФО за январь-апрель в 27 раз (до 35,3 млрд рублей), "Акрон" (MOEX: AKRN) (-0,4%) снизил прибыль по МСФО в первом квартале на 88% (до 1,57 млрд рублей), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (+0,9%) увеличил прибыль по МСФО в первом квартале на 33,7% (до 62,3 млрд рублей). В среду отчитается за квартал "Газпром", от которого ждут увеличения прибыли на 30%.

Надежды на выплату дивидендов госкомпаниями в объеме 50% от прибыли по МСФО не оправдались, рынок вполне справедливо ликвидировал эту идею в котировках. На ближайшее время больших идей в российских бумагах нет, поэтому вероятность тихого сползания остается высокой, к тому же этот тренд поддерживается слабыми корпоративными отчетами.

Европейские рынки продолжают переваривать рост политических рисков. Греция так и не получила одобрения на новый пакет помощи, в Италии растут перспективы внеочередных выборов, а в Великобритании консерваторы лишь незначительно опережают лейбористов перед выборами в парламент. Deutsche Bank снизил рекомендации по банковскому сектору, который за последний год подрос почти на 80%. К тому же очередные проблемы с итальянскими региональными банками могут привести к резкой коррекции.

В нефти негатив остается прежним: добыча сырья в США растет, увеличивается производство в Ливии и Нигерии, что вкупе почти полностью компенсирует те объемы, которые изъяли с рынка по решению ОПЕК+. Goldman Sachs ожидает, что в 2018 году рынок вновь столкнется с перепроизводством, цена на нефть будет находиться в диапазоне $45-50 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-12,7%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-7,6%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-6,3%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-3,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,5%).

Подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+28,6%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+14,7%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+4%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+3,8%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,3%), QIWI (MOEX: QIWI) (+3,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,322 млрд рублей (из них 3,677 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,287 млрд рублей - на бумаги "АЛРОСА").


Опубликовано: /Финмаркет/
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