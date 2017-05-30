В среду пара доллар/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 56,5-57,0 руб. - ИК "Велес Капитал"

"На очередном депозитном аукционе ЦБ объем предложения банков лишь незначительно превысил лимит регулятора (621,5 и 590,0 млрд руб. соответственно), что, вероятно, было связано с сократившимися запасами рублевой ликвидности после налоговых платежей (например, в середине месяца банки были готовы разместить на депозитах в ЦБ 851 млрд руб.), - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Ставка МБК после последних налоговых платежей немного скорректировались вверх, однако остаются на уровне ключевой ставки ЦБ. Необходимо отметить, что в среду, традиционно для последнего дня месяца, возможно усиление спроса банков в рублевой ликвидности в виде роста ставок МБК и резкого увеличения задолженности банков по операциям РЕПО ЦБ постоянного действия. Такая ситуация, как правило, связана с необходимостью регулирования нормативов на конец отчетного месяца и носит кратковременный характер".

Во второй половине дня на валютном рынке пара доллар/рубль поднималась выше 56,75 руб., прибавляя на максимуме более 30 коп. к уровню закрытия понедельника. Давление на позиции рубля оказывали котировки нефти, опускавшиеся до 51,2 долл. (по марке Brent), хотя еще накануне вечером цены поднимались выше 52,5 долл. Отметим, что инвесторы уже почти «переварили» итоги встречи производителей нефти, и в ближайшее время внимание участников вновь полностью сосредоточится на традиционной статистике по запасам и добыче энергоносителей в США. Очередная порция данных на текущей неделе выйдет в четверг (на день позже из-за выходных в понедельник), однако первая реакция рынка будет наблюдаться уже поздно вечером в среду после выхода прогнозных значений API. В преддверии данных событий пара доллар/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 56,5-57,0 руб., полагает Ю. Кравченко.