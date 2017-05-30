Спрос на корпоративные рублевые бонды поддерживается избыточной ликвидностью банковского сектора - Промсвязьбанк

"Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, размещение новых выпусков облигаций на локальном рынке проходят достаточно успешно. В конце прошлой и в начале этой недели прошел сбор заявок на новые выпуски облигаций Альфа-Банка, Акрона, Почты России, Ярославской области. Финальный ориентир ставки купона по данным выпускам был сформирован на уровне 8,4% - 8,7% годовых на срок 3 – 10 лет. Премия к ОФЗ сократилась до 63 – 86 б.п., включая эмитентов рейтинговой «ВВ» и «ВВ-». Спрос на корпоративные рублевые бонды поддерживается избыточной ликвидностью банковского сектора, а также высокими ожиданиями дальнейшего понижения доходности ОФЗ и бумаг качественных эмитентов. Комфортный уровень ликвидности в системе отражает высокий объем предложения средств на депозитных аукционах Банка России от большого числа участников. На двух последних недельных аукционах совокупный объем предложения составлял 687 – 851 млрд руб. от 190 банков.

В ближайшее время планируют первичные размещения ТМК (В1/В+/-), Волгоградская область, Балтийский лизинг. Кроме того, российский рынок на фоне снижения ставок и наличия ликвидности становится интересен эмитентам-

нерезидентам", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.