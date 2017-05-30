Понижательная динамика акций пока будет сохраняться - УК "Райффайзен Капитал"

По мнению начальника управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимира Веденеева, понижательная динамика акций пока будет сохраняться. Тем более, что помимо внутренних событий, негатив рынку добавляет и геополитика. В частности, давление на развивающиеся рынки оказывает обострение политического кризиса в Бразилии, что уже привело к резкому снижению спроса на активы развивающихся рынков. Объем поступлений в инвестиционные фонды, по данным EPFR, снизился за отчетную неделю почти в четыре раза, до $1 млрд. Российские фонды за неделю лишились $104 млн, что на 15% больше потерь недельной давности (около $90 млн). Сохраняющееся негативное отношение к российским активам связано, в первую очередь, с политическим скандалом в США на фоне обсуждения G7 санкций по отношению к России. За неделю нефть марки Brent подешевела на 2,3% до $52,6, хотя в первые дни недели котировки поднимались до $54,2 за баррель в ожидании нового соглашения ОПЕК+ и данных о снижении запасов нефти. Рынок остался разочарован отсутствием шагов по дальнейшему сокращению объемов добычи в рамках продленного соглашения, а также опасается серьезного роста добычи сланцевой нефти в США.

Золото торгуется выше $1250 за тройскую унцию. Этому способствует волатильность американской валюты и сохраняющееся геополитическое напряжение (в частности, новости об очередном пуске ракеты в Северной Корее). Рубль по прежнему держится на весьма высоком уровне, опустившись за неделю всего на 0,7% до 56,07 руб./$. Идея carry trade по-прежнему оказывает влияние на курс национальной валюты и не дает ему опускаться даже несмотря на очевидную необходимость более слабого курса для балансировки российского бюджета, указывает эксперт УК "Райффайзен Капитал".