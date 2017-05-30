Возобновление роста Brent ослабит давление на фондовые индексы - InstaForex

"Пока нефть остается под давлением, российские индексы не смогут полноценно вернуться к росту. Также настрой игроков в отношении рисковых активов в целом сейчас подрывает ситуация с Грецией. В краткосрочной перспективе внести коррективы в динамику отечественных "бенчмарков" могут данные по запасам нефти в США, которые будут опубликованы сегодня поздно вечером и завтра. Возобновление роста Brent ослабит давление на индексы", – отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.