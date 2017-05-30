Рубль усилил снижение к доллару и евро вслед за ускорившимся падением нефти

Москва. 30 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль опускается к бивалютной корзине на фоне ускорения снижения котировок нефти.

Курс доллара США составил 56,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 21,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,31 руб./EUR1, повысившись на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 23,21 копейки, поднявшись до 59,66 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 31 мая на 19,38 копейки, до 56,52 руб./$1, и опустил курс евро на 42 копейки, до 62,95 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах вторника на фоне ускорения снижения цен на нефть. Участники рынка энергоносителей переключились с соглашения ОПЕК на базовые для нефтяного рынка факторы, в том числе, отчет Минэнерго США о запасах нефти в стране. На этой неделе отчет будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был в США выходным днем. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,22% - до $52 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на 0,8% - до $49,4 за баррель.

"Цены на нефть приходят в себя после волатильности прошлой недели, когда решение встречи в формате ОПЕК+ вызывало то обвал, то восстановление котировок. Рубль сейчас менее подвержен влиянию внутренних факторов, поскольку налоговый период завершен, а долговой рынок имеет слабые перспективы даже в условиях ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Таким образом, в ближайшие пару недель рубль вновь продолжит следить за динамикой нефтяных цен, меньше реагируя на спекулятивную активность нерезидентов", - прогнозирует аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Рубль пытается определиться с более четким вектором движения, но неоднозначная ситуация на рынке нефти препятствует такому сценарию. С одной стороны, участники рынка уже отыграли решение стран ОПЕК, а с другой - не видят повода для покупок актива. Хотя трейдеры уже выработали иммунитет к сигналам о росте буровой активности в США, очередное увеличение числа действующих установок явно не добавило оптимизма на рынке. К тому же это предвещает рост добычи энергоносителей в стране и усиливает опасения относительно способности картеля противодействовать активности на сланцевых месторождениях США", - полагает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"Валюты развивающихся стран, в том числе и российский рубль, находятся в зоне риска по мере приближения июньских заседаний мировых центробанков - ЕЦБ, ФРС США и ЦБ РФ. Ужесточение риторики относительно перспектив монетарной политики в развитых экономиках и снижения ключевой ставки Банка России может привести к снижению интереса к российским активам и рублю. Не исключено, что пик роста рубля уже пройден и далее будет наблюдаться его стабилизация с постепенным снижением по отношению к доллару и евро", - не исключает ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Александр Егоров.

"Вчера уплатой налога на прибыль завершился майский налоговый период, соответственно, локальный фактор поддержки для российской валюты исчерпал себя. На наш взгляд, в ближайшее время ключевой историей для рубля может стать отношение глобальных инвесторов к долговым рынкам развивающихся стран. Напомним также, что 1 июня стартует Петербургский международный экономический форум, на одной из первых сессий которого состоятся выступления глав ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, Минфина РФ Антона Силуанова и Минэкономразвития РФ Максима Орешкина. Новые заявления официальных лиц могут помочь оценить вероятность изменения текущих курсов ведомств, в частности, перспектив возобновления покупок иностранной валюты со стороны ЦБ РФ", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"В России ключевым событием недели станет открытие в четверг Петербургского международного экономического форума. Особо отмечается, что мероприятие посетит большая делегация американских бизнесменов. Курс рубля будет чутко реагировать на выступления министра финансов РФ А.Силуанова, председателя Банка России Э.Набиуллиной, других представителей экономического блока российского правительства", - поддерживают данную точку зрения аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) незначительно повысились в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки остались на предыдущем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок повысились на 1 базисный пункт (б.п.) каждая - до 9,28% и 9,33% годовых соответственно. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметках 9,43%, 9,45% и 9,45% годовых соответственно.

Банки разместили во вторник, 30 мая, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 590 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,16% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 23 мая, банки разместили в ЦБ РФ 490 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,11% годовых.