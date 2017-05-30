Рынок акций закроется в "минусе" - "Открытие Брокер"

"К середине дня российский рынок акций торговался в небольшом "минусе" на пониженных объёмах. Внешний фон явно мешал оптимизму на отечественной площадке. Стоит отметить, что надежды на выплату дивидендов госкомпаниями в объёме 50% от прибыли по МСФО не оправдались, рынок вполне справедливо ликвидировал эту идею в котировках. На ближайшее время больших идей в российских бумагах нет, поэтому вероятность "тихого сползания" остаётся высокой, к тому же этот тренд поддерживается далеко нередкими слабыми корпоративными отчётами. Российский рынок рискует завершить день в "минусе", поскольку нефть возобновила снижение и может его ускорить", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.