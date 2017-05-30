Во второй половине дня вероятна консолидация индекса ММВБ у 1935 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Из-за внешнего негативного фона сегодняшний день на российском рынке акций начался со снижения основных индексов. Так, индекс ММВБ снизился в первые минуты торгов на 0,5% - до 1930 пунктов. Впрочем, в дальнейшем последовало его восстановление на фоне роста акций АФК "Системы" (+3,5%) и "Россетей" (+3%). Индекс РТС снижается, несмотря на относительную стабильность курса рубля. Во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса ММВБ у отметки 1935 пунктов. Выход данных по расходам домохозяйств США может способствовать росту курса доллара относительно корзины валют, так как инвесторы будут сфокусированы на публикации макроэкономической статистики перед выходом "Бежевой книги" завтра вечером", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.