Сегодня ММВБ уже не сможет преодолеть внешний негатив - ИК "ФИНАМ"

"После обеда российские фондовые индексы остаются в "красной зоне": рассчитываемый Мосбиржей на основе рублевых котировок индекс ММВБ теряет чуть более 0,2%, сползая до 1937 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за слабеющего рубля снижается на более заметные 0,8%, до 1077 пунктов. Внешний фон не способствует покупательской активности. На мой взгляд, сегодня ММВБ не сможет преодолеть внешний негатив и по итогам основной сессии котировки индекса снизятся в пределах 0,5%", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.