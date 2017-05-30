Ближайшие уровни поддержки в золоте - $1265-1255, сопротивления – $1275-1294 - "Открытие Брокер"

Сегодня рынки драгоценных металлов движутся разнонаправлено, но в Китае, США и Великобритании пока торги не проводятся из-за праздников, что сильно снижает торговую активность, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США немного слабел, общая торговая динамика остается вялой, хотя политическая напряженность немного поддерживает интерес инвесторов к защитным активам. Цены на золото выросли к уровню $1273,4, после чего упали к уровню $1266. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1265-1255, уровни сопротивления – $1275-1294. Цены на серебро в корреляции с рынком золота вырастали к уровню $17,465, после чего понизились к уровню $17,32. Отношение золота к серебру составляет 72,83 пункта.