У пары евро/доллар нет причин торговаться сейчас так высоко - ВТБ 24

"Итак, главная новость этой недели – правительство Греции угрожает отказаться от выплаты следующего процентного платежа по кредиту, предоставленному Греции в рамках программы помощи, если сделка по облегчению долгового бремени страны не состоится. Кроме того, рынок счел "голубиными" заявления главы ЕЦБ Драги в понедельник о том, что "чрезвычайный уровень денежно-кредитного стимулирования необходим для устойчивого роста инфляции, как и опережающее регулирование со стороны ЕЦБ". На всем этом пара евро/доллар снижалась рано утром во вторник до 1,1110, правда, в моменте уже отскочила к 1,1150. Тем не менее, многодневное стояние в районе отметки 1,12, похоже, заканчивается. "Медвежья" дивергенция MACD на 4-часовых графиках начала отыгрываться, мы по-прежнему "целим" обратно на 1,08. У евро просто нет причин торговаться сейчас так высоко. Осталось практически две недели до повышения ставки ФРС на заседании 14 июня, а евро/доллар "ходил" на 1,12 вопреки тому, что вероятность повышения ставки в июне так сильно выросла. Евро "забросил" наверх “шортовый вынос” (принудительное закрытие по "стопам" позиций игроков, игравших на понижение), но теперь это "топливо" закончилось, а ставка ведь все-таки будет повышена (сомнений нет) что должно привести к удорожанию долларовых заимствований, и, следовательно, к росту доллара", - комментирует ситуацию аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.