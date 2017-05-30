Обоснованным диапазоном для колебаний цен на нефть видится область 54-59 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают торговаться без существенных изменений по мере того как участники рынка не спешат занимать позиции после падения цен на прошлой неделе, ожидая данных по запасам из США, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brentсо сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 30 мая в 12:00 по московскому времени торговались на уровне 52,26 доллара за баррель, что на 0,7% ниже цен закрытия предыдущей недели. Американский эталон WTI находился в районе 49,83, теряя 0,6%.

Падение котировок, которое началось сразу после официальных сообщений о том, что ОПЕК+ продлит соглашение по сокращению добычи на девять месяцев, несколько насторожило рынок. Эта абсолютно нелогичная реакция была больше похожа, по мнению эксперта ГК, на фиксацию прибыли со стороны тех, кто играл именно на том, что соглашение будет продлено. Теперь котировки просто стоят на месте уже вторые стуки. Складывается такое ощущение, что продавать никто не хочет, а вот покупать пока еще боятся, опасаясь дальнейшего снижения.

В такой ситуации традиционные еженедельные данные по запасам от Агентства энергетической информации США могут оказаться достаточно сильным катализатором дальнейших движений, полагает В. Полховский. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, ожидается снижение запасов на 4,4 миллиона баррелей. Это существенная цифра. Если она получит подтверждение, то может стать поводом для роста цен на Brent в диапазон 55 долларов за баррель, прогнозирует аналитик ГК "Форекс Клуб".

"Насколько вероятен такой прогноз, мы получим представление уже сегодня, когда свой отчет по запасам в рамках собственной, более узкой выборки, представит Американский институт нефти, - отмечает эксперт ГК. - Поэтому восстановление котировок при позитивной статистике может начаться уже сегодня. Если же данные окажутся слабее, то вполне возможно, Brent еще припадет. Может, проверит на прочность поддержку в области 51 доллара. Однако, это уже откроет возможности для покупок. В целом, при текущей фундаментальной картине, обоснованным диапазоном для колебаний цен видится область 54-59 долларов за баррель".