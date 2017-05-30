Рубль торгов торгуется относительно нейтрально на спокойном внешнем фоне - "Нордеа Банк"

"Накануне часть рынков была закрыта в связи с праздничными днями. И, тем не менее, на скудном новостном фоне заявления главы ЕЦБ смогли стать ярким пятном. М. Драги заявил, что еврозона по-прежнему нуждается в чрезвычайной денежной поддержке. Евро на этом фоне испытал на себе давление, однако с учетом того, что принципиально позиция европейского регулятора пока не меняется, на текущий момент около половины потерь EUR/USD восстановлено, пара в районе отметки 1.114. В этом ключе данные по инфляции в ЕС (31/05) будут объектом повышенного внимания. В случае «пробуксовки» и сокращения инфляционного импульса давление на EUR должно усилиться. Сегодня же наиболее важным для рынков событием должны стать данные из США - в 15:30 мск выйдет статистика по PCE Core (ценовой индекс личных расходов), за которым пристально наблюдает ФРС, анализируя инфляцию. Ожидания – снижение показателя до 1,5% (min dec-15), тем не менее, июньский шаг ФРС практически не ставится под сомнение. Краткосрочно EUR/USD – 1.105-1.125. Рубль в первой половине торгов торгуется относительно нейтрально на спокойном внешнем фоне, нефтяные цены после неудачной попытки роста накануне консолидируются в районе $52/bbl Brent. Вместе с тем вторая половина торгов обещает быть куда интереснее на фоне выхода упомянутой статистики. Краткосрочно USD/RUB – 56.4-57.2", - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.