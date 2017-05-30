Ключевой историей для рубля может стать отношение глобальных инвесторов к долговым рынкам развивающихся стран - Промсвязьбанк

"Вчера уплатой налога на прибыль завершился майский налоговый период, соответственно, локальный фактор поддержки для российской валюты исчерпал себя. На наш взгляд, в ближайшее время ключевой историей для рубля может стать отношение глобальных инвесторов к долговым рынкам развивающихся стран. Напомним также, что 1 июня стартует Петербургский международный экономический форум, на одной из первых сессий которого состоятся выступления глав ЦБ Э. Набиуллиной, Минфина А. Силуанова и Минэкономразвития М. Орешкина. Новые заявления официальных лиц могут помочь оценить вероятность изменения текущих курсов ведомств, в частности, перспектив возобновления покупок иностранной валюты со стороны ЦБ РФ. На горизонте нескольких дней диапазон в 56-58 рублей/доллар по-прежнему сохраняет актуальность", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.