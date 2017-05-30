Пессимистичные прогнозы Кудрина и Набиуллиной для России и рубля вполне могут стать реальностью - "Аналитика Онлайн"

В ходе интервью, которое Алексей Кудрин дал телеканалу Россия 24, он заявил, что потенциал роста на нефтяном рынке был исчерпан еще на отметке 55 долларов за баррель. От текущих цен экс-министр финансов предполагает снижение на 25%, то есть до 40 долларов за баррель, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Алексей Леонидович подчеркнул, что даже при стабильности цен на нефть, рубль обречен на снижение до 60 рублей за одну единицу американской валюты.

Говоря об угрозах для российской экономики, Эльвира Набиуллина рассказала о замедлении темпов глобального экономического роста, исчерпании потенциала роста Китая и о риске волатильности мировой экономики. Ну, вроде как, не только от нас самих зависит светлое будущее, а и от внешних факторов.

На этом фоне, интерес россиян к зарубежной недвижимости, в частности, к недвижимости Великобритании, по данным Knight Frank вырос на 30% по сравнению с прошедшим годом.

"Несмотря на кризис в экономике и обеднение российского населения, элита проявляет все больший интерес к тому, чтобы купить зарубежную недвижимость и уехать за границу, - отмечает Г. Задоя. - В консалтинговой компании подчеркивают, что в 60% случаев квартиры и дома покупаются «для себя, семьи и детей». Пессимистичные прогнозы Кудрина и Набиуллиной вполне могут стать реальностью. Фондовый рынок уже сейчас демонстрирует веру в те риски, о которых они говорят. Индекс ММВБ находится на минимальных значениях с середины 2016 года. Спрос зарубежных инвесторов на российские облигации заметно упал. Следующий на очереди должен стать российский рубль. Мы по-прежнему отмечаем, что диапазон 56 - 57 рублей за одну единицу американской валюты хорошо подходят для покупок доллара на среднесрочную перспективу с целями на уровнях 62 - 63 рубля".