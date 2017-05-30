Российские евробонды будут консолидироваться - Промсвязьбанк

"Сегодня инвесторы в российские евробонды, вероятно, предпочтут дождаться данных макростатистики в США, не предпринимая активных действий, в то время как нефть демонстрирует "боковую" динамику, приостановив восстановление позиций. В этом ключе в первой половине торгов российские евробонды, вероятно, будут консолидироваться, торговая активность будет постепенно возвращаться к

привычным уровням. Вместе с тем в режиме ожидания находится развитие ситуации с политическим скандалом в США вокруг Д.Трампа – на этой неделе запланировано (предварительно 31 мая) выступление экс-директора ФБР Дж.Коми в Сенате по расследованию президентской предвыборной кампании", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.