Рынок акций РФ утром обновил минимум ММВБ с апреля, лидируют в откате энергетики

Москва. 30 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел в район 1930 пунктов по индексу ММВБ на фоне снижения нефти и европейских площадок, лидируют в откате акции энергетических компаний из-за разочарований размером ожидаемых дивидендов.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1930,56 пункта (-0,5%, минимум дня - 1928,21 пункта - минимум с 20 апреля), индекс РТС - 1076,29 пункта (-0,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар подрос до 56,49 рубля (+0,04 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9% и -2,3% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,5% и -1,4% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%, до 0,1686 рубля).

Совет директоров ПАО "ФСК ЕЭС" рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за прошлый год в сумме 18,18 млрд рублей при прибыли в 106,07 млрд рублей, сообщила компания. При этом размер дивиденда на акцию составит 0,0142663525 рубля.

Также совет рекомендовал выплату за первый квартал 2017 года в размере 0,0011164730 рубля на одну обыкновенную акцию ФСК.

Выросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,8%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня памяти, во вторник в Азии преобладал рост индексов (рынки Гонконга и Китая закрыты в связи с праздником - Праздник драконьих лодок).

Акции южнокорейских компаний, имеющих отношение к туристическому сектору, выросли во вторник после существенного падения цен накануне. Власти КНДР подтвердили, что в понедельник с территории страны был осуществлен запуск баллистической ракеты. Как сообщила во вторник BBC со ссылкой на информационное агентство ЦТАК, ракета была запущена в восточном направлении в сторону Японского моря и успешно поразила намеченную цель.

Между тем, во вторник снижается Европа (FTSE, CAC 40 теряют 0,5-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и дешевеет нефть.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $52,25 за баррель (-0,7% и +0,3% в понедельник), июльская цена WTI - $49,61 за баррель (-0,4%).

Внимание инвесторов переключается с соглашения ОПЕК на базовые для нефтяного рынка факторы.

Катализатором для нефтяного рынка в ближайшее время, вероятно, станет отчет Минэнерго США о запасах нефти в стране. На этой неделе отчет будет опубликован в четверг, поскольку понедельник является выходным днем, пишет MarketWatch.

Снижение запасов нефти отмечается в США уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, отмечают эксперты.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, во второй половине дня на рынки вернутся американские игроки и инвесторы попробуют покупать нефть в надежде на хороший прогноз от API по снижению недельных запасов нефти. Пока же политические заявления премьера Великобритании относительно Brexit подталкивают инвесторов воспользоваться защитными активами, например, золотом, суверенными облигациями США или качественными корпоративными бумагами.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть остается под давлением, зона сопротивления $53-53,2 за баррель так пока и не пройдена, что позволяет прогнозировать новую волну распродаж с целями $44-47 за баррель. На этом фоне сигналов к смене нисходящей тенденции по российским индексам нет. На текущей неделе основной блок макроэкономической статистики сосредоточен в четверг и пятницу, поэтому в начале недели не стоит рассчитывать на повышение волатильности.

Индекс ММВБ после четырех недель снижения пытается удержаться на 1930 пунктах, РТС консолидируется в треугольной формации на нейтральном внешнем фоне и в отсутствии направленных движений на глобальных рынках.

По оценке аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, нефть Brent по-прежнему торгуется на уровне около $52 за баррель, однако показывает признаки слабости по мере того, как рынок пытается понять, будут ли меры ОПЕК+ достаточными для восстановления баланса нефтяного рынка, особенно в свете увеличения числа буровых установок в США (19 недель подряд, до 722 штук) и неуверенного роста экономик Китая и Европы.

Давление на рисковые активы также оказывает выступление представителя ФРС Джеймса Балларда: по его словам, катализатором роста рынков стали обещания Дональда Трампа, которые пока не были выполнены, что может вызвать коррекцию. В четверг начинается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в этом году состав участников может расшириться - ожидается большая делегация бизнесменов из США, а также доклад экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина о перспективах реформ.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, общим негативом для рынка можно считать обращение руководителей "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Транснефти" (MOEX: TRNF), "Сургутнефтегаза", "Татнефти", "Ростеха" к президенту РФ с просьбой принять меры по ограничению доступа к информации для миноритарных акционеров. В долгосрочном плане это ухудшает привлекательность российского рынка как для местных инвесторов, так и нерезидентов.

Нефть не стремится расти, так как сокращение добычи в ОПЕК+ почти полностью компенсируется ростом производства в США, Ливии и Нигерии.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, очередные ракетные испытания КНДР не повлияли на настроения инвесторов, выступление главы ЕЦБ Марио Драги не преподнесло сюрпризов - он продолжил придерживаться мягкой риторики, что снимает риски повышения ставок и сокращения лимита покупок ценных бумаги на ближайшие несколько месяцев.

Отрыв партии Терезы Мэй от Лейбористской партии сократился до минимума за последние несколько дней, что могло стать следствием теракта в Манчестере. На этом фоне инвесторы в ближайшие дни могут проявить осторожность, опасаясь нагнетания политической напряженности не только в США (где на этой неделе может состояться выступление бывшего главы ФБР Джеймса Коми перед комитетом по разведке Сената), но и на туманном Альбионе. Кроме того, в фокусе внимания на текущей неделе данные макростатистики, включая базовый индекс потребительских цен и потребительские расходы, а также цифры по числу новых рабочих мест в США. Инвесторы пока не верят в еще два повышения ставки ФРС в этом году, учитывая замедление темпов роста экономики США в первом квартале, но данные по рынку труда могут повлиять на эти ожидания.

Российский рынок акций выглядит достаточно уязвимо, поскольку слабость нефтяных котировок в условиях устойчивого курса рубля оказывают давление на биржевые индексы. Кроме того, инвесторы продолжают дисконтировать рынок через отдельные акции, не оправдавшие надежд по уровню дивидендных выплат ("Газпром" (MOEX: GAZP), сектор электроэнергетики).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник просели акции АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-7,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,1%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,1%).

Подорожали бумаги АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (+7,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 5,277 млрд рублей (из них 0,822 млрд рублей пришлось на бумаги "ФСК ЕЭС" и 0,71 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).