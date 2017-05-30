Восстановление цен на платину и палладий обусловлено техническими, а не фундаментальными факторами - Julius Baer

Драгоценные металлы завершили прошлую неделю на сильных позициях, констатирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Так, цены на платину и палладий в прошлую пятницу поднялись на 1,3% и 2,4% соответственно. Мы полагаем, что причиной для роста стали не фундаментальные факторы, а динамика торговли на фьючерсных рынках.

"Ранее в текущем месяце платина была недооцененной, что привлекало некоторых искателей выгоды на рынок, - напоминает эксперт. - Перспектива роста цен на металл с нынешних уровней должна быть ограниченной, на наш взгляд. Спрос на платину со стороны производителей автомобильных катализаторов продолжает слабеть из-за падения доли продаж дизельных автомобилей в Европе. Рынок должен быть в целом сбалансированным, несмотря на ограниченное предложение, что поддерживает нейтральную позицию и трехмесячный прогноз по цене на уровне 1 000 долл. США за унцию. Аналогично, восстановление цен на палладий также связано с активизацией поиска выгоды на рынке после снижения цен до 750 долл. США за унцию в начале прошлой недели. Учитывая сказанное, прогноз по спросу на металл остается не самым блестящим из-за замедления глобальных продаж автомобилей. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей еженедельные продажи в мае снова показали снижение по сравнению с прошлым годом. Кроме того, продажи в США вряд ли возобновят рост, а темпы роста продаж в Европе должны замедлиться. Мы полагаем, что цены по-прежнему слишком высоки, и настроения на рынке слишком оптимистичны. Дальнейшее закрепление прибылей должно привести к снижению цен до нашего прогнозного значения на следующие три месяца на уровне 700 долл. США за унцию".

На взгляд К. Менке, основными драйверами недавнего восстановления цен на платину и палладий были, скорее, технические, чем фундаментальные факторы. Перспективы роста цен на платину должны быть ограничены, учитывая падение доли дизельных автомобилей на европейском рынке, и это поддерживает нейтральную позицию по металлу. Цены на палладий по-прежнему слишком высоки, с точки зрения специалистов Julius Baer, учитывая замедление глобальных продаж автомобилей.