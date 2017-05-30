Рубль продолжит следить за динамикой нефти, меньше реагируя на спекулятивную активность нерезидентов - Банк "Зенит"

"Неделя на внутреннем валютном рынке началась без идей. Рубль чутко отыгрывал колебания цены барреля нефти вокруг отметки в $52 доллара, завершив день практически без изменений. Цены на нефть приходят в себя после волатильности прошлой недели, когда решение встречи в формате ОПЕК+ вызвало то обвал, то восстановление котировок. Рубль сейчас менее подвержен влиянию внутренних факторов, поскольку налоговый период завершен, а долговой рынок имеет слабые перспективы даже в условиях ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Таким образом, в ближайшие пару недель рубль вновь продолжит следить за динамикой нефтяных цен, меньше реагируя на спекулятивную активность нерезидентов", - отмечают аналитики банка "Зенит".