Акции Газпрома нам представляются наиболее интересными на текущий момент - ВТБ 24

"Что нам представляется интересным на текущий момент? Прежде всего, акции Газпрома, разворачивающиеся наверх от своего апрельского минимума в районе 120 руб., - указывает лавный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Несмотря на то, что Газпром не оправдал чаяний инвесторов по размеру выплат акционерам, рекомендованный размер дивидендов даёт доходность 6.5%. Это очень неплохо для компаний ТЭК. Более того, это превышает ставки по депозитам в Сбербанке, на которые ориентируются частные инвесторы, рассматривая альтернативы вложения денежных средств. Вновь интересными стали акции Московской биржи, обозначившие начало отскока после падения к отметке 97 руб. За 4 месяца котировки акций биржи упали на 30%. На наш взгляд, это неплохие уровни для подбора бумаги в портфель. Даже если спекулятивно – в расчёте на подъём в район 110 руб. как минимум".

Другой претендент на покупку – акции СОЛЛЕРС. Потеряв с начала февраля 20% цены котировки акций компании вернулись к линии поддержке своего 30-месячнго повышательного тренда. Покупка со стоп-лоссом ниже 490 руб. представляется эксперту ВТБ 24 оправданной, несмотря на отказ компании выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.

"Считаем целесообразной перекладку из обыкновенных в привилегированные акции Мечела на фоне расширившегося до 40% дисконта в цене обычных и привилегированных акций, - отмечает С. Клещев. - Рынок разочаровался в возможности выплаты дивидендов по «префам», согласно уставу (10.2 руб.), больше склонен рассчитывать на выплату согласованных с кредиторами 0.05 руб./акция. Независимо от решения по размеру выплат, мы ждём сокращения дисконта. В первом случае, как реакцию на неожиданно щедрые выплаты, во втором - в результате наделения «префов» правом голоса. Рассматриваем 10%-ное падение привилегированных акций Башнефти как возможность вхождения в капитал нефтяной компании, торгуемой из оценки мультипликатора P/E = 3.

Готовимся к покупке на подходе к 8000 руб. по ГМК Норникель".