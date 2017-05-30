.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне смешанной динамики нефтяных котировок
.
ГЛАВНОЕ
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ в 2017 году на 0,2 п.п. - до 1,3%. Свои действия ВБ объясняет эффектом более высокой базы. Так, Росстат улучшил оценку спада ВВП в 2015 году
 
ЦБР хочет ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков
Банк России хочет ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков: ЦБ предлагает проводить их идентификацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующие поправки регулятор готовит в закон "О кредитных историях",...
 
Что ждёт малые пенсионные фонды
В России шансы на раздельное, по аналогии с банковским, регулирование негосударственных пенсионных фондов (НПФ) значительно сократились. Как следует из ответа на обращение Ассоциации НПФ (АНПФ) за подписью директора департамента коллективных...
 
ЕС снова готовится продлить антироссийские санкции
Антироссийские санкции, введенные Европейским союзом после воссоединения Крыма с РФ, будут пролонгированы, пишут "Известия", ссылаясь на источники, близкие к руководству Европарламента. В Еврокомиссии газете рассказали, что до 23 июня Брюссель...
 
30 мая 2017 года 10:22

Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне смешанной динамики нефтяных котировок

Москва. 30 мая. Доллар США повышается, евро понижается при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне смешанной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,55-56,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,55 руб./$1 (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 62,93 руб./EUR1 (-13 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 0,4 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 59,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 43,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов во вторник на фоне смешанной картины на рынке энергоносителей, где нефть Brent дешевеет, цена WTI слегка повышается. Внимание инвесторов переключается с соглашения ОПЕК на базовые для нефтяного рынка факторы. Катализатором для нефтяного рынка в ближайшее время может стать отчет Минэнерго США о запасах нефти в стране. На этой неделе отчет будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был в США выходным днем. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК опустилась на 0,32%- до $52,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,02% - до $49,81 за баррель. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США.

Понижение котировок евро в паре с рублем при открытии торгов связано с ослаблением евро на мировом валютном рынке в связи с заявлением главы ЕЦБ Марио Драги, подтвердившего нежелание регулятора отказаться в ближайшее время от сверхмягкой денежно-кредитной политики.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 мая 2017 года 19:44
Рубль снижается к доллару и евро из-за дешевеющей нефти
Москва. 30 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль опускается к бивалютной корзине следом за дешевеющей нефтью.    читать дальше
.
30 мая 2017 года 19:31
Рынок акций во вторник просел вслед за миром, но тндекс ММВБ удержался выше 1930п за счет слабого рубля
Москва. 30 мая. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за Европой, США и подешевевшей нефтью, но индекс ММВБ удержался выше 1930 пунктов за счет ослабления рубля, что обеспечило разнополярную динамику blue chips.    читать дальше
.
30 мая 2017 года 19:15
В среду пара доллар/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 56,5-57,0 руб. - ИК "Велес Капитал"
"На очередном депозитном аукционе ЦБ объем предложения банков лишь незначительно превысил лимит регулятора (621,5 и 590,0 млрд руб. соответственно), что, вероятно, было связано с сократившимися запасами рублевой ликвидности после налоговых платежей (например, в середине месяца банки были готовы...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно на фоне стабильных UST
Москва. 30 мая. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительны на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно.    читать дальше
.
30 мая 2017 года 18:27
Спрос на корпоративные рублевые бонды поддерживается избыточной ликвидностью банковского сектора - Промсвязьбанк
"Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, размещение новых выпусков облигаций на локальном рынке проходят достаточно успешно. В конце прошлой и в начале этой недели прошел сбор заявок на новые выпуски облигаций Альфа-Банка, Акрона, Почты России, Ярославской области. Финальный ориентир ставки...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 17:50
Понижательная динамика акций пока будет сохраняться - УК "Райффайзен Капитал"
о мнению начальника управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимира Веденеева, понижательная динамика акций пока будет сохраняться. Тем более, что помимо внутренних событий, негатив рынку добавляет и геополитика. В частности, давление на развивающиеся рынки оказывает обострение...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 17:20
Возобновление роста Brent ослабит давление на фондовые индексы - InstaForex
Пока нефть остается под давлением, российские индексы не смогут полноценно вернуться к росту. Также настрой игроков в отношении рисковых активов в целом сейчас подрывает ситуация с Грецией. В краткосрочной перспективе внести коррективы в динамику отечественных "бенчмарков" могут данные по запасам...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 17:01
Рынок акций закроется в "минусе" - "Открытие Брокер"
"К середине дня российский рынок акций торговался в небольшом "минусе" на пониженных объёмах. Внешний фон явно мешал оптимизму на отечественной площадке. Стоит отметить, что надежды на выплату дивидендов госкомпаниями в объёме 50% от прибыли по МСФО не оправдались, рынок вполне справедливо...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 16:45
Сегодня ММВБ уже не сможет преодолеть внешний негатив - ИК "ФИНАМ"
"После обеда российские фондовые индексы остаются в "красной зоне": рассчитываемый Мосбиржей на основе рублевых котировок индекс ММВБ теряет чуть более 0,2%, сползая до 1937 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за слабеющего рубля снижается на более заметные 0,8%, до 1077 пунктов. Внешний фон...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 16:25
Во второй половине дня вероятна консолидация индекса ММВБ у 1935 пунктов - Dukascopy Bank SA
"Из-за внешнего негативного фона сегодняшний день на российском рынке акций начался со снижения основных индексов. Так, индекс ММВБ снизился в первые минуты торгов на 0,5% - до 1930 пунктов. Впрочем, в дальнейшем последовало его восстановление на фоне роста акций АФК "Системы" (+3,5%) и "Россетей"...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 16:04
Ближайшие уровни поддержки в золоте - $1265-1255, сопротивления – $1275-1294 - "Открытие Брокер"
егодня рынки драгоценных металлов движутся разнонаправлено, но в Китае, США и Великобритании пока торги не проводятся из-за праздников, что сильно снижает торговую активность, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США немного слабел, общая торговая...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 15:44
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций "Акрона" до "держать"
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций "Акрона" (MOEX: AKRN) с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $53 за...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 15:35
Рубль усилил снижение к доллару и евро вслед за ускорившимся падением нефти
Москва. 30 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль опускается к бивалютной корзине на фоне ускорения снижения котировок нефти.    читать дальше
.
30 мая 2017 года 15:33
Считаем, что у нефти теперь нет выбора, кроме как идти в район 45 долларов - ВТБ 24
"Нефть затормозилась в районе 52 долларов за баррель Brent, но мы по-прежнему считаем, что у нефти теперь нет выбора, кроме как идти в район 45 долларов. В нефти закончен “шортовый вынос”, и поскольку всем ясно, что усилия ОПЕК+ не смогли вывести из строя американских сланцевиков и сократить...    читать дальше
.
30 мая 2017 года 15:09
У пары евро/доллар нет причин торговаться сейчас так высоко - ВТБ 24
"Итак, главная новость этой недели – правительство Греции угрожает отказаться от выплаты следующего процентного платежа по кредиту, предоставленному Греции в рамках программы помощи, если сделка по облегчению долгового бремени страны не состоится. Кроме того, рынок счел "голубиными" заявления...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.