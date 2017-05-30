Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне смешанной динамики нефтяных котировок

Москва. 30 мая. Доллар США повышается, евро понижается при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне смешанной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,55-56,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,55 руб./$1 (+10 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 62,93 руб./EUR1 (-13 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 0,4 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 59,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 16,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 43,84 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине при открытии торгов во вторник на фоне смешанной картины на рынке энергоносителей, где нефть Brent дешевеет, цена WTI слегка повышается. Внимание инвесторов переключается с соглашения ОПЕК на базовые для нефтяного рынка факторы. Катализатором для нефтяного рынка в ближайшее время может стать отчет Минэнерго США о запасах нефти в стране. На этой неделе отчет будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был в США выходным днем. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК опустилась на 0,32%- до $52,47 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,02% - до $49,81 за баррель. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США.

Понижение котировок евро в паре с рублем при открытии торгов связано с ослаблением евро на мировом валютном рынке в связи с заявлением главы ЕЦБ Марио Драги, подтвердившего нежелание регулятора отказаться в ближайшее время от сверхмягкой денежно-кредитной политики.