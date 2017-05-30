30 мая 2017 года 10:02
Утренние прогнозы: возможны незначительные потери
По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 1940,77 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1085,75 пункта (+1,2%). На утро вторника сложился умеренно-негативный внешний фон, который, по мнению аналитиков, обусловит незначительные потери рынка акций РФ в начале торгов.
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Во вторник индекс ММВБ в начале торгов умеренно потеряет. Основным сопротивлением, по нашему мнению, остается 1960-1970 пунктов. Возвращение выше данного уровня, скорее всего, дало бы сигнал к покупкам с минимальной целью 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ. В настоящий момент сохраняется нисходящий импульс с ориентиром 1900, где будут оправданы спекулятивные покупки в расчете на формирование “дна”".
ИК "Финам" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. "Медведи" будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где нефти марки Brent так и не удалось закрепиться над уровнем $52,5, в результате она отступила в район $52,2 за баррель. Что касается ситуации на внешних фондовых площадках, то в отсутствие вчера торгов на американских рынках из-за с празднования Дня Памяти основным ориентиром для наших акций является ситуация в Азии, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют до 0,1%. В сложившихся условиях мы ожидаем некоторого снижения российских индексов в начале дня. В дальнейшем мы можем увидеть восстановление цен на рынке энергоносителей, что позволит "быкам" вернуть себе инициативу, а наши акции смогут отыграть потери, понесенные в начале дня. Во второй половине торгов основным фактором станет блок важной макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы индексы личных расходов и личных доходов, потребительская инфляция и индекс потребительского доверия, которые и определят настроения преобладающие на нашем рынке в конце дня. Отметим также, что возвращение торгов на американские площадки будет способствовать росту активности игроков и волатильности".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост в понедельник при отсутствии внешних ориентиров, восстановившись после трехдневной серии снижений. В целом рынок выглядит достаточно уязвимо, поскольку слабость нефтяных котировок в условиях устойчивого курса рубля оказывают давление на биржевые индексы. Кроме того, инвесторы продолжают дисконтировать рынок через отдельные акции, не оправдавшие надежд по уровню дивидендных выплат ("Газпром", сектор электроэнергетики). Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно негативный внешний фон, что может определить снижение индекса ММВБ в район 1935 пунктов на старте сессии. В течение дня инвесторы будут следить за ходом торгов в Европе, а также могут отреагировать на множество публикаций финансовых результатов".
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки июльских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $52 за баррель в преддверии приближающейся экспирации и перетока торговой активности в августовский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в ближайшей перспективе увидеть попытку выхода этого фондового индикатора из сложившейся консолидации, драйвером чего могут стать корпоративные новости и сдвиги внешнего фона".
Опубликовано: /Финмаркет/
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