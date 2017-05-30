Утром на рынке акций можно ожидать небольшого давления - "Открытие Брокер"

На старте торгов на российском рынке акций можно ожидать небольшого давления, что связано преимущественно с новыми страхами в Европе. Нефть не стремится расти, так как сокращение добычи в OPEC+ почти полностью компенсируется ростом производства в США, Ливии и Нигерии. Поскольку на азиатской сессии доллар существенно укрепился, то рубль также окажется под давлением", - предупреждает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.