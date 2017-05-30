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Главная / Мнения аналитиков / Возможно снижение индекса ММВБ в район 1935 пунктов на старте сессии - Промсвязьбанк
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30 мая 2017 года 09:45
Возможно снижение индекса ММВБ в район 1935 пунктов на старте сессии - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост в понедельник при отсутствии внешних ориентиров, восстановившись после трехдневной серии снижений. В целом рынок выглядит достаточно уязвимо, поскольку слабость нефтяных котировок в условиях устойчивого курса рубля оказывают давление на биржевые индексы. Кроме того, инвесторы продолжают дисконтировать рынок через отдельные акции, не оправдавшие надежд по уровню дивидендных выплат ("Газпром", сектор электроэнергетики). Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно негативный внешний фон, что может определить снижение индекса ММВБ в район 1935 пунктов на старте сессии. В течение дня инвесторы будут следить за ходом торгов в Европе, а также могут отреагировать на множество публикаций финансовых результатов", отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.
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30 мая 2017 года 19:44
Москва. 30 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль опускается к бивалютной корзине следом за дешевеющей нефтью. читать дальше
.30 мая 2017 года 19:31
Рынок акций во вторник просел вслед за миром, но тндекс ММВБ удержался выше 1930п за счет слабого рубля
Москва. 30 мая. Рынок акций РФ во вторник просел вслед за Европой, США и подешевевшей нефтью, но индекс ММВБ удержался выше 1930 пунктов за счет ослабления рубля, что обеспечило разнополярную динамику blue chips. читать дальше
.30 мая 2017 года 19:15
В среду пара доллар/рубль, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 56,5-57,0 руб. - ИК "Велес Капитал"
"На очередном депозитном аукционе ЦБ объем предложения банков лишь незначительно превысил лимит регулятора (621,5 и 590,0 млрд руб. соответственно), что, вероятно, было связано с сократившимися запасами рублевой ликвидности после налоговых платежей (например, в середине месяца банки были готовы... читать дальше
.30 мая 2017 года 19:00
Москва. 30 мая. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительны на фоне стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились также незначительно. читать дальше
.30 мая 2017 года 18:27
Спрос на корпоративные рублевые бонды поддерживается избыточной ликвидностью банковского сектора - Промсвязьбанк
"Несмотря на ухудшение рыночной конъюнктуры, размещение новых выпусков облигаций на локальном рынке проходят достаточно успешно. В конце прошлой и в начале этой недели прошел сбор заявок на новые выпуски облигаций Альфа-Банка, Акрона, Почты России, Ярославской области. Финальный ориентир ставки... читать дальше
.30 мая 2017 года 17:50
о мнению начальника управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимира Веденеева, понижательная динамика акций пока будет сохраняться. Тем более, что помимо внутренних событий, негатив рынку добавляет и геополитика. В частности, давление на развивающиеся рынки оказывает обострение... читать дальше
.30 мая 2017 года 17:20
Пока нефть остается под давлением, российские индексы не смогут полноценно вернуться к росту. Также настрой игроков в отношении рисковых активов в целом сейчас подрывает ситуация с Грецией. В краткосрочной перспективе внести коррективы в динамику отечественных "бенчмарков" могут данные по запасам... читать дальше
.30 мая 2017 года 17:01
"К середине дня российский рынок акций торговался в небольшом "минусе" на пониженных объёмах. Внешний фон явно мешал оптимизму на отечественной площадке. Стоит отметить, что надежды на выплату дивидендов госкомпаниями в объёме 50% от прибыли по МСФО не оправдались, рынок вполне справедливо... читать дальше
.30 мая 2017 года 16:45
"После обеда российские фондовые индексы остаются в "красной зоне": рассчитываемый Мосбиржей на основе рублевых котировок индекс ММВБ теряет чуть более 0,2%, сползая до 1937 пунктов, а его долларовый аналог РТС из-за слабеющего рубля снижается на более заметные 0,8%, до 1077 пунктов. Внешний фон... читать дальше
.30 мая 2017 года 16:25
"Из-за внешнего негативного фона сегодняшний день на российском рынке акций начался со снижения основных индексов. Так, индекс ММВБ снизился в первые минуты торгов на 0,5% - до 1930 пунктов. Впрочем, в дальнейшем последовало его восстановление на фоне роста акций АФК "Системы" (+3,5%) и "Россетей"... читать дальше
.30 мая 2017 года 16:04
егодня рынки драгоценных металлов движутся разнонаправлено, но в Китае, США и Великобритании пока торги не проводятся из-за праздников, что сильно снижает торговую активность, констатирует аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Курс доллара США немного слабел, общая торговая... читать дальше
.30 мая 2017 года 15:44
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций "Акрона" (MOEX: AKRN) с "продавать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $53 за... читать дальше
.30 мая 2017 года 15:35
Москва. 30 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль опускается к бивалютной корзине на фоне ускорения снижения котировок нефти. читать дальше
.30 мая 2017 года 15:33
"Нефть затормозилась в районе 52 долларов за баррель Brent, но мы по-прежнему считаем, что у нефти теперь нет выбора, кроме как идти в район 45 долларов. В нефти закончен “шортовый вынос”, и поскольку всем ясно, что усилия ОПЕК+ не смогли вывести из строя американских сланцевиков и сократить... читать дальше
.30 мая 2017 года 15:09
"Итак, главная новость этой недели – правительство Греции угрожает отказаться от выплаты следующего процентного платежа по кредиту, предоставленному Греции в рамках программы помощи, если сделка по облегчению долгового бремени страны не состоится. Кроме того, рынок счел "голубиными" заявления... читать дальше
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