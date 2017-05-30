Возможно снижение индекса ММВБ в район 1935 пунктов на старте сессии - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций продемонстрировал умеренный рост в понедельник при отсутствии внешних ориентиров, восстановившись после трехдневной серии снижений. В целом рынок выглядит достаточно уязвимо, поскольку слабость нефтяных котировок в условиях устойчивого курса рубля оказывают давление на биржевые индексы. Кроме того, инвесторы продолжают дисконтировать рынок через отдельные акции, не оправдавшие надежд по уровню дивидендных выплат ("Газпром", сектор электроэнергетики). Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно негативный внешний фон, что может определить снижение индекса ММВБ в район 1935 пунктов на старте сессии. В течение дня инвесторы будут следить за ходом торгов в Европе, а также могут отреагировать на множество публикаций финансовых результатов", отмечает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.