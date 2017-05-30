Ожидаем некоторого снижения российских фондовых индексов в начале дня - ИК "ФИНАМ"

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. "Медведи" будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где нефти марки Brent так и не удалось закрепиться над уровнем $52,5, в результате она отступила в район $52,2 за баррель. Что касается ситуации на внешних фондовых площадках, то в отсутствие вчера торгов на американских рынках из-за с празднования Дня Памяти основным ориентиром для наших акций является ситуация в Азии, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют до 0,1%. В сложившихся условиях мы ожидаем некоторого снижения российских индексов в начале дня. В дальнейшем мы можем увидеть восстановление цен на рынке энергоносителей, что позволит "быкам" вернуть себе инициативу, а наши акции смогут отыграть потери, понесенные в начале дня. Во второй половине торгов основным фактором станет блок важной макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы индексы личных расходов и личных доходов, потребительская инфляция и индекс потребительского доверия, которые и определят настроения преобладающие на нашем рынке в конце дня. Отметим также, что возвращение торгов на американские площадки будет способствовать росту активности игроков и волатильности", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.