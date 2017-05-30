На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 30 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику во вторник утром. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,06%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%. Рынки Гонконга и Китая закрыты во вторник в связи с праздником (Праздник драконьих лодок). Накануне были закрыты рынки США и Великобритании также из-за праздничного дня.

В свою очередь нефть Brent дешевеет во вторник, цена WTI колеблется между ростом и снижением. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:32 МСК опустилась на 0,36% - до $52,1 за баррель. Фьючерсы подорожали на 0,27% - до $52,29 по итогам торгов в понедельник. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени всего на 0,02% - до $49,79 за баррель. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США. Внимание инвесторов переключается с соглашения ОПЕК на базовые для нефтяного рынка факторы. Катализатором для нефтяного рынка в ближайшее время, вероятно, станет отчет Минэнерго США о запасах нефти в стране. На этой неделе отчет будет опубликован в четверг, поскольку понедельник является выходным днем, пишет MarketWatch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,6 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 25,03 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,59 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 мая вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (27-29 мая) 0,15%, поднявшись до 510,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Автодор-001Р-01" (+0,99%), "Башнефть-06" (+0,77%) и "Сбербанк БО-37" (+0,4%), а в лидерах снижения - "Бинбанк БО-05" (-0,29%), "Сбербанк БО-18" (-0,25%) и "Металлоинвест БО-08" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 на 1 млрд рублей. По итогам book building ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 2 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) установило финальный ориентир цены вторичного размещения биржевых облигаций серии БО-05 объемом до 3 млрд рублей на уровне 100% от номинала. Book building вторичного размещения бондов серии БО-05 проходил 29 мая. Объем размещения равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте. Техническое размещение бумаг в рамках вторичного размещение запланировано на 30 мая. Срок обращения бумаг после вторичного размещения - 3 года, ставка текущего купона равна 9,45% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,67% годовых. Пятилетние облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ФГУП "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигации серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,45% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,63% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона, ставки 7-20-го купонов определяются в соответствии с эмиссионной документацией. Техническое размещение запланировано на 31 мая.

АО "ННК-Актив" установило ставку 13-го купона облигаций 4-й и 6-й серий в размере 11,25% годовых. Облигации 4-й и 6-й серий общим объемом 10 млрд рублей были размещены в июне 2011 года. Ставки 1-10-го купонов обеих серий установлены в размере 8,85% годовых, 11-го купона - в размере 13% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. В 2016 году компания реструктурировала заем. В соответствии с условиями реструктуризации изменен порядок определения 12-14-го купонов, а именно: процентная ставка определена как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта и фиксированной ставкой в 8,85%. Дата погашения облигаций - июнь 2021 года.

ПАО "ТрансФин-М" определило ставку 2-го купона биржевых облигаций серии БО-44 в размере 10,75% годовых (53,6 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в декабре 2016 года. Купоны - полугодовые. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 1,5%.

Банк "Национальный стандарт" установил ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 10,5% годовых (52,64 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации серии БО-01 на 1,5 млрд рублей были размещены в июне 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов определена в размере 14,5% годовых, 3-го купона - 13,75% годовых, 4-го купона - 12,5% годовых. Дата погашения выпуска - 11 июня 2020 года.

Банк "Интеза" установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 8,25% годовых. Эмитент разместил 3-летние облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей в июне 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов - 10,55% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 2 млн 147,803 тыс. облигаций 30-й серии. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 14% бондов данного выпуска. Компания разместила 30-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в ноябре 2013 года. Срок обращения займа - 15 лет. Купоны - полугодовые. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 7,7% годовых, 7-го купона - 9,25% годовых, 8-го купона - 0,1% годовых.

АО "Вертолеты России" в рамках оферты приобрело 4 млн 797,280 тыс. облигаций серии БО-02. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 96% бондов данного выпуска. Компания разместила облигации БО-02 объемом 5 млрд рублей в ноябре 2013 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-7-го купонов установлена в размере 8,75% годовых, 8-20-го купонов - 7,5% годовых.