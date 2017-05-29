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29 мая 2017 года 19:25

Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с Сургутнефтегазом, упала Башнефть и энергетики из-за дивидендов

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (провайдер FTSE намерен повысить вес этих бумаг в All-World Index), упали акции "Башнефти" и ряда энергетических компаний из-за разочарований низкими дивидендами за прошлый год.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1940,77 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1085,75 пункта (+1,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,3%.

Доллар просел до 56,31 рубля (-0,19 рубля), утром курс поднимался до 56,82 руб./$1.

В лидерах роста выступили рублевые акции "Газпрома" (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7%), "Мосбиржи" (+3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2%), "Сургутнефтегаза" (+4,3% и +1,3% "префы"), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%).

"Префы" "Башнефти" упали до 1087,5 рубля (-11,6%), минимум сделок - 991 рубля (-19,4%) - самая низкая отметка с января 2015 года. Обыкновенные бумаги "Башнефти" подросли всего на 0,03% - до 2980 рублей.

Совет директоров "Башнефти" 25 мая принял решение рекомендовать акционерам по итогам 2016 года выплатить дивиденды только на привилегированные акции на общую сумму всего 3 млн рублей, в то время как по итогам 2015 года на суммарные дивидендные выплаты компания направила 29 млрд рублей. Кроме того, совет директоров принял решение по итогам работы в январе-сентябре рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах за 9 месяцев.

Акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) подешевели на 2,9% после выхода отчета за I квартал по МСФО, показавшего падение прибыли почти в 3 раза - до 5,8 млрд рублей против 16,4 млрд рублей годом ранее.

Также снизились в цене акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-5,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%).

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной, инвесторы не обратили особого внимания на очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

Китайские биржи были закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, также в понедельник, помимо США, не работали торговые площадки Великобритании и Тайваня.

Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 километров и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии, сообщают военные Южной Кореи и правительство Японии.

Нефть вечером в понедельник возобновила рост после локального снижения на статданных американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым на прошлой неделе количество действующих буровых установок в США увеличилось на две и достигло 722 единиц - максимальной отметки с апреля 2015 года. При этом рост показателя длится уже одиннадцать недель без остановки, чего не происходило с августа 2011 года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $52,91 за баррель (+0,8% и +1,3% в пятницу), июльская цена WTI - $50,23 за баррель (+0,9% и +1,8% в пятницу).

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, европейские фондовые индексы и евровалюта показали в понедельник нейтральную динамику в свете выступления главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте. Его риторика носила традиционно мягкий характер, указывающий на то, что в ближайшее время ужесточения монетарной политики от европейского регулятора ожидать не придется. Нефть к вечеру возобновила рост, что укрепило рубль и подогрело индекс РТС, других причин для укрепления нацвалюты не наблюдалось.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, рынок акций в понедельник при отсутствии ориентиров со стороны рынков США и Великобритании, закрытых в связи с национальными праздниками, двигался преимущественно вслед за ценами на нефть.

Сильные финансовые результаты, завершившееся собрание акционеров и крепкий рубль способствовали опережающему росту акций Сбербанка. Бумаги "Московской биржи" восстанавливались после отката из-за закрытия реестра под дивидендные выплаты. В нефтегазовом секторе выросли обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" на ожиданиях повышения их веса в индексе FTSE, а также "префы" "Татнефти" на повышении рекомендаций и планах увеличения размера дивидендных выплат. Также выросли ключевые "фишки" сектора - "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Роснефть", отыгрывающие потери после интенсивных распродаж.

В электроэнергетическом секторе продолжилась негативная переоценка акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,3%), "ФСК ЕЭС", "Россетей" на фоне понижения ориентиров по выплатам и финансовой отчетности. Выросли акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,5%) после публикации сильных финансовых результатов первого квартала. Первый полет нового среднемагистрального самолета МС-21 привлек внимание инвесторов к акциям корпорации "Иркут" (+1,3%) и АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,5%).

При наблюдаемом восстановлении цен на нефть индекс ММВБ может ускорить восстановление в направлении 1960 пунктов в ближайшие несколько сессий. Стартующий скоро автомобильный сезон в США обещает быть неплохим, что поддержит цену нефти.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, очередным разочарованием стали дивиденды госкомпаний - в минувшую пятницу стало известно, что совет директоров "Башнефти" рекомендовал отказаться от дивидендов на обыкновенные акции и выплатить на "префы" лишь 0,1 рубля на акцию. Другим неприятным сюрпризом можно считать обращение глав "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Транснефти" (MOEX: TRNF), "Сургутнефтегаза", "Татнефти" и "Ростеха" к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ограничить доступ миноритарных акционеров к корпоративной информации.

Поводов для сильных движений по рублю нет, так как внешние ориентиры отсутствуют, поэтому курс следует за нефтью. Настроения в Европе несколько хуже, чем в России: вновь растут беспокойства по поводу итальянских банков, что отражается на всем банковском секторе Европы. К банковским проблемам в Италии еще может добавиться изменение выборного законодательства, что приведет к внеочередным выборам.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, "префы" "Башнефти" упали на фоне рекомендации совета директоров компании перенести выплаты дивидендов на привилегированные бумаги на конец текущего года и не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции. В конце 2017 года "Башнефть" может выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за девять месяцев этого года.

Тем временем стало известно, что объем дивидендов "Россетей" за 2016 год может составить 2 млрд рублей - такова предварительно согласованная сумма. Окончательная оценка будет отражена в директиве, которая, как ожидается, выйдет в ближайшие дни. В ответ котировки "Россетей" снизились, поскольку ожидания рынка были выше.

Рынки раскачиваются после выходных, и уже во вторник торговая активность инвесторов оживится. Но даже в случае улучшения внешнего фона без уверенного восстановления котировок нефти потенциал укрепления отечественных индексов будет носить ограниченный характер. В свою очередь, ценам на нефть для улучшения настроя потребуется благоприятная статистика по запасам углеводородов в США.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, надежды на заключение акционерного соглашения между "Роснефтью" и Башкирией, в котором мог быть урегулирован вопрос дивидендов, не оправдались. Невыплата дивидендов на обыкновенные акции за 2016 год противоречит заявленному в ней приоритету "обеспечения выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от чистой прибыли группы по МСФО". Принятие советом директоров компании решения вернуться к вопросу о дивидендах в конце года и обсудить возможность распределения прибыли за 9 месяцев 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет дают надежду на приличные суммы к выплате. Однако это не новые надежды, которые инвесторы готовы закладывать в цену акций, а отдаленная реализация старых надежд на сохранение щедрых дивидендов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали бумаги АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,9%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+4,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,5%), "ОГК-2" (+3,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,5%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,5%).

Подешевели бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-30,3%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-9,7%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-8,5%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6,9%),"Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,6%).

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,5%, до 204,5 рубля) рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года в размере 2,359939 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 20,423 млрд рублей (из них 4,678 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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