Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с Сургутнефтегазом, упала Башнефть и энергетики из-за дивидендов

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (провайдер FTSE намерен повысить вес этих бумаг в All-World Index), упали акции "Башнефти" и ряда энергетических компаний из-за разочарований низкими дивидендами за прошлый год.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1940,77 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1085,75 пункта (+1,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,3%.

Доллар просел до 56,31 рубля (-0,19 рубля), утром курс поднимался до 56,82 руб./$1.

В лидерах роста выступили рублевые акции "Газпрома" (+0,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7%), "Мосбиржи" (+3,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2%), "Сургутнефтегаза" (+4,3% и +1,3% "префы"), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%).

"Префы" "Башнефти" упали до 1087,5 рубля (-11,6%), минимум сделок - 991 рубля (-19,4%) - самая низкая отметка с января 2015 года. Обыкновенные бумаги "Башнефти" подросли всего на 0,03% - до 2980 рублей.

Совет директоров "Башнефти" 25 мая принял решение рекомендовать акционерам по итогам 2016 года выплатить дивиденды только на привилегированные акции на общую сумму всего 3 млн рублей, в то время как по итогам 2015 года на суммарные дивидендные выплаты компания направила 29 млрд рублей. Кроме того, совет директоров принял решение по итогам работы в январе-сентябре рассмотреть вопрос о промежуточных дивидендах за 9 месяцев.

Акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) подешевели на 2,9% после выхода отчета за I квартал по МСФО, показавшего падение прибыли почти в 3 раза - до 5,8 млрд рублей против 16,4 млрд рублей годом ранее.

Также снизились в цене акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-5,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%).

В Азии в понедельник динамика индексов была смешанной, инвесторы не обратили особого внимания на очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает MarketWatch.

Китайские биржи были закрыты в связи с Праздником драконьих лодок, также в понедельник, помимо США, не работали торговые площадки Великобритании и Тайваня.

Северная Корея в понедельник запустила баллистическую ракету типа "Скад", которая пролетела около 450 километров и упала в районе исключительной морской экономической зоны Японии, сообщают военные Южной Кореи и правительство Японии.

Нефть вечером в понедельник возобновила рост после локального снижения на статданных американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым на прошлой неделе количество действующих буровых установок в США увеличилось на две и достигло 722 единиц - максимальной отметки с апреля 2015 года. При этом рост показателя длится уже одиннадцать недель без остановки, чего не происходило с августа 2011 года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $52,91 за баррель (+0,8% и +1,3% в пятницу), июльская цена WTI - $50,23 за баррель (+0,9% и +1,8% в пятницу).

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, европейские фондовые индексы и евровалюта показали в понедельник нейтральную динамику в свете выступления главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте. Его риторика носила традиционно мягкий характер, указывающий на то, что в ближайшее время ужесточения монетарной политики от европейского регулятора ожидать не придется. Нефть к вечеру возобновила рост, что укрепило рубль и подогрело индекс РТС, других причин для укрепления нацвалюты не наблюдалось.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Ильи Фролова, рынок акций в понедельник при отсутствии ориентиров со стороны рынков США и Великобритании, закрытых в связи с национальными праздниками, двигался преимущественно вслед за ценами на нефть.

Сильные финансовые результаты, завершившееся собрание акционеров и крепкий рубль способствовали опережающему росту акций Сбербанка. Бумаги "Московской биржи" восстанавливались после отката из-за закрытия реестра под дивидендные выплаты. В нефтегазовом секторе выросли обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" на ожиданиях повышения их веса в индексе FTSE, а также "префы" "Татнефти" на повышении рекомендаций и планах увеличения размера дивидендных выплат. Также выросли ключевые "фишки" сектора - "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Роснефть", отыгрывающие потери после интенсивных распродаж.

В электроэнергетическом секторе продолжилась негативная переоценка акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,3%), "ФСК ЕЭС", "Россетей" на фоне понижения ориентиров по выплатам и финансовой отчетности. Выросли акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,5%) после публикации сильных финансовых результатов первого квартала. Первый полет нового среднемагистрального самолета МС-21 привлек внимание инвесторов к акциям корпорации "Иркут" (+1,3%) и АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+2,5%).

При наблюдаемом восстановлении цен на нефть индекс ММВБ может ускорить восстановление в направлении 1960 пунктов в ближайшие несколько сессий. Стартующий скоро автомобильный сезон в США обещает быть неплохим, что поддержит цену нефти.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, очередным разочарованием стали дивиденды госкомпаний - в минувшую пятницу стало известно, что совет директоров "Башнефти" рекомендовал отказаться от дивидендов на обыкновенные акции и выплатить на "префы" лишь 0,1 рубля на акцию. Другим неприятным сюрпризом можно считать обращение глав "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Транснефти" (MOEX: TRNF), "Сургутнефтегаза", "Татнефти" и "Ростеха" к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ограничить доступ миноритарных акционеров к корпоративной информации.

Поводов для сильных движений по рублю нет, так как внешние ориентиры отсутствуют, поэтому курс следует за нефтью. Настроения в Европе несколько хуже, чем в России: вновь растут беспокойства по поводу итальянских банков, что отражается на всем банковском секторе Европы. К банковским проблемам в Италии еще может добавиться изменение выборного законодательства, что приведет к внеочередным выборам.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, "префы" "Башнефти" упали на фоне рекомендации совета директоров компании перенести выплаты дивидендов на привилегированные бумаги на конец текущего года и не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции. В конце 2017 года "Башнефть" может выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет и по результатам работы за девять месяцев этого года.

Тем временем стало известно, что объем дивидендов "Россетей" за 2016 год может составить 2 млрд рублей - такова предварительно согласованная сумма. Окончательная оценка будет отражена в директиве, которая, как ожидается, выйдет в ближайшие дни. В ответ котировки "Россетей" снизились, поскольку ожидания рынка были выше.

Рынки раскачиваются после выходных, и уже во вторник торговая активность инвесторов оживится. Но даже в случае улучшения внешнего фона без уверенного восстановления котировок нефти потенциал укрепления отечественных индексов будет носить ограниченный характер. В свою очередь, ценам на нефть для улучшения настроя потребуется благоприятная статистика по запасам углеводородов в США.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, надежды на заключение акционерного соглашения между "Роснефтью" и Башкирией, в котором мог быть урегулирован вопрос дивидендов, не оправдались. Невыплата дивидендов на обыкновенные акции за 2016 год противоречит заявленному в ней приоритету "обеспечения выплаты дивидендов на уровне не менее 25% от чистой прибыли группы по МСФО". Принятие советом директоров компании решения вернуться к вопросу о дивидендах в конце года и обсудить возможность распределения прибыли за 9 месяцев 2017 года и нераспределенной прибыли прошлых лет дают надежду на приличные суммы к выплате. Однако это не новые надежды, которые инвесторы готовы закладывать в цену акций, а отдаленная реализация старых надежд на сохранение щедрых дивидендов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали бумаги АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,9%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+4,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,5%), "ОГК-2" (+3,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+3,5%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,5%).

Подешевели бумаги АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-30,3%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-9,7%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-8,5%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-6,9%),"Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,6%).

Совет директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-0,5%, до 204,5 рубля) рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года в размере 2,359939 рубля на акцию.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 20,423 млрд рублей (из них 4,678 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).