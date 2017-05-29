Москва. 29 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти.

Курс доллара США составил 56,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,99 руб./EUR1, опустившись на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17,6 копейки, до 59,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль перешел к росту против доллара и евро благодаря развернувшейся вверх нефти. Котировки "черного золота" усилили повышение на фоне низкой активности трейдеров из-за праздников в Великобритании, США и Китае. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск увеличилась на 0,69% - до $52,82 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,78% - до $50,19 за баррель. При этом основные торги на ICE и NYMEX не проводятся в понедельник из-за выходного в Великобритании и в США.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что торги в понедельник проходили в спокойном режиме в связи с праздничными выходными днями в Британии и США. "Рынки не показали особой динамики, и в течение дня пара "доллар-рубль" торговалась в диапазоне 56,4-56,8 руб./$1, хотя, скорее, сегодня пара колебалась в рамках клиентских операций. По большей части это были продажи, что, возможно, связано с приближением конца месяца. К концу дня рынок совсем успокоился, найдя точку равновесия вблизи отметки 56,4 руб./$1. Хотя в целом мы не наблюдаем особых движений уже после заседания ОПЕК+, на котором была продлена программа сокращения нефтедобычи", - отмечает А.Панасенко.

"Рубль начинал день с ослабления, но затем нашел в себе силы на укрепление. Поводов для сильных движений по рублю не было, так как внешние ориентиры в отсутствие британских и американских трейдеров почти отсутствуют. Соответственно, рубль пытается следовать за нефтью, но и она снижалась уже без особого энтузиазма", - считает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"В понедельник рынки раскачиваются после выходных, и уже во вторник торговая активность инвесторов оживится. Но даже в случае улучшения внешнего фона без уверенного восстановления котировок "черного золота" потенциал укрепления отечественных индексов будет носить ограниченный характер. В свою очередь ценам на нефть для улучшения настроя потребуется благоприятная статистика по запасам углеводородов в США", - полагает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"Если можно применить к валютным торгам понятие "деликатность", то сегодня на площадках царит именно она. Объемы торгов рублевыми парами ниже средних уровней, что достаточно закономерно, ведь налоговый период в своей активной фазе в России завершен, нефть стабилизировалась, а центробанки все еще не приступили к пересмотру процентных ставок. Это дает рынкам капитала необходимую паузу на перетасовку портфелей и аккумулирование сил перед волатильностью в середине будущего месяца. Впереди июнь с серьезными выплатами по внешнему долгу, заседание ЦБ РФ, на котором регулятор с большой долей вероятности понизит ставку, и это потянет за собой сокращение привлекательности торгов carry trade. Также фокус внимания будет сосредоточен на новых шагах ФРС США по ужесточению финансовых условий", - подчеркивает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 30 мая на 4,5 копейки, до 56,71 руб./$1, и понизил курс евро на 30,1 копейки, до 63,37 руб./EUR1.

Расчет средневзвешенного курса доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" не проводился в связи с выходным днем в США из-за общенационального празднования Дня памяти. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника понизился на 20,73 копейки по отношению к 26 мая и составил 56,5698 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту по сделкам с расчетами "завтра составил $2 млрд 610,824 млн.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 34,73 копейки к пятнице - до 63,2523 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 33,55 копейки по отношению к 26 мая и составил 63,2529 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту равнялся EUR336,816 млн, из которых EUR171,816 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR164,725 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) почти не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок остались на уровне предыдущего торгового дня - 9,27% и 9,32% годовых соответственно. Ставки на срок 1 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметках 9,44% и 9,45% годовых соответственно, ставка на срок 3 месяца понизилась на 1 базисный пункт - до 9,45% годовых.