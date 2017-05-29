В последний день налогового периода ситуация на рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей - ИК "Велес Капитал"

"В понедельник банки закрывали налоговый период уплатой последних платежей (налог на прибыль). Ситуация на денежном рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей: межбанковская ставка MosPrime o/n не изменилась, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ, а спрос банков на аукционах РЕПО с Федеральным казначейством сохранился минимальным (в понедельник из совокупного лимита по двум аукционам в 550 млрд руб. банки привлекли чуть более 45 млрд руб.). Как и ожидалось, регулятор выставил минимальный лимит на традиционном валютном аукционе РЕПО (на 28 дн.), так как на текущей неделе у банков отсутствуют существенные валютные погашения «старой» задолженности. На валютном рынке пара доллар/рубль большую часть дня двигалась в диапазоне 56,4-56,8 руб., при этом к концу рабочего дня наблюдался перевес сил у отечественной валюты, так как котировки марки Brent постепенно преодолели отметку в 52,4 долл. за баррель. Стоит добавить, что в виду закрытия американских площадок и снижения объема операций экспортеров после завершения налогового периода, в вечернюю сессию понедельника и большую часть вторника можно ожидать небольшой активности со стороны участников рынка", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.