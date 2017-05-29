.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Импульс к укреплению евро против американской валюты приостановился - Промсвязьбанк
.
29 мая 2017 года 18:23
Импульс к укреплению евро против американской валюты приостановился - Промсвязьбанк
"Текущая неделя, вероятно, будет наполнена важными для рынка событиями, - делится ожиданиями аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - В течение ближайших дней будет опубликован большой объем значимой макростатистики в США. Помимо этого, вероятно, на этой неделе состоится выступление бывшего директора ФБР Дж. Коми перед комитетом по разведке Сената, которое может либо дать новый толчок политическому противостоянию в США, либо, напротив, успокоить ситуацию и поддержать тем самым глобальных рынки. Точной даты выступления Дж. Коми пока еще не обнародовано, но, вероятно, оно состоится в середине этой недели". Данные по инфляции в США во вторник, статистика четверга по индексам деловой активности в производственной сфере и, конечно, пятничные данные по американскому рынку труда также приковывают внимание участников рынка на текущей неделе. При этом эксперт отметил, что ближайшее заседание Федрезерва состоится 13-14 июня, и на данный момент, согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность еще одного повышения ставки практически в 100%. Соответственно, если статистика на этой неделе не выйдет однозначно разочаровывающей, сценарий с повышением ставки в июне по-прежнему будет сильно превалирующим. "Импульс к укреплению евро против американской валюты несколько приостановился, и для его возобновления, вероятно, нужно увидеть либо резкое ухудшение статистики в Штатах, либо новый виток обострения внутриполитического кризиса в США. Без этого, базовым сценарием на ближайшую неделю считаем диапазон 1,1050–1,13, и видим драйверы для движения при прочих равных к нижней границе этого диапазона", – заключает Михаил Поддубский.
.
30 мая 2017 года 09:01
"Во вторник индекс ММВБ в начале торгов умеренно потеряет. Основным сопротивлением, по нашему мнению, остается 1960-1970 пунктов. Возвращение выше данного уровня, скорее всего, дало бы сигнал к покупкам с минимальной целью 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ. В настоящий момент сохраняется... читать дальше
.29 мая 2017 года 19:30
Москва. 29 мая. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль растет к бивалютной корзине благодаря развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.29 мая 2017 года 19:25
Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с Сургутнефтегазом, упала Башнефть и энергетики из-за дивидендов
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (провайдер FTSE намерен повысить вес этих бумаг в All-World Index), упали акции "Башнефти" и ряда энергетических компаний из-за разочарований низкими дивидендами за прошлый год. читать дальше
.29 мая 2017 года 19:05
В последний день налогового периода ситуация на рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей - ИК "Велес Капитал"
"В понедельник банки закрывали налоговый период уплатой последних платежей (налог на прибыль). Ситуация на денежном рынке оставалась такой же комфортной, как и на протяжении всего периода платежей: межбанковская ставка MosPrime o/n не изменилась, оставаясь на уровне ключевой ставки ЦБ, а спрос... читать дальше
.29 мая 2017 года 17:08
а первые 100 дней президентства Дональд Трамп выступил с множеством громких и зачастую противоречивых высказываний. Одним из них стало объявление о переоцененности курса доллара и необходимости его понижения, указывает старший аналитик QBF Роман Кузнецов. Помимо одобрительной реакции американских... читать дальше
.29 мая 2017 года 15:58
Сегодня изменений по индексу ММВБ не ожидается, поскольку торговые обороты будут низкими - Dukascopy Bank SA
"В понедельник, 29 мая, российские индексы акций в отсутствие иностранных инвесторов из-за празднования Дня Поминовения в США восстанавливаются на малых торговых оборотах, корректируясь вверх после пятничного снижения, - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA... читать дальше
.29 мая 2017 года 15:49
Москва. 29 мая. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.29 мая 2017 года 15:15
Нефтяной рынок постепенно восстанавливается после распродажи, которую мы наблюдали в прошедший четверг, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Российский финансовый рынок так же чувствует себя достаточно стабильно. В прошедший четверг состоялась... читать дальше
.29 мая 2017 года 14:40
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с $1,59 до $1,31 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "держать" до "продавать". "Мы скорректировали модель оценки "АЛРОСА" с учетом... читать дальше
.29 мая 2017 года 14:11
"Наступающая неделя, к сожалению, задает минимум направленных тенденций на финансовых рынках, - отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Предсказуемость большинства инструментов представляется низкой. В растущем тренде... читать дальше
.29 мая 2017 года 13:54
"Рубль пока не спешит сдаваться, однако перспективы не столь безоблачны. Налоговый период позади (сегодня уплачивается последний налог в рамках текущего налогового периода), а поддержка со стороны нефтяных цен в ближайшее время неочевидна. Плюс к этому стоит добавить фактор приближающихся... читать дальше
.29 мая 2017 года 13:48
$51,99. Рынок предпринимает попытки роста или, по крайней мере, стабилизации после резкого снижения цен в конце прошлой недели. Вероятно, решение стран ОПЕК разочаровало определенную группу участников рынка, которая преследовала краткосрочные спекулятивные цели. Пока есть основания говорить, что... читать дальше
.29 мая 2017 года 13:34
Фактор конца месяца может привести к временному дефициту ликвидности на текущей неделе, говорится в обзоре финансовой группы (ФГ) "БКС". "Уплата налога на прибыль юридическими лицами (около 300 млрд рублей), предстоящая сегодня, скорее всего, не окажет значительного влияния на динамику ставок,... читать дальше
.29 мая 2017 года 13:32
"В этот понедельник, 29 мая, на отечественном рынке наблюдается низкая торговая активность, что вызвано выходным днем в США, спокойным новостным фоном и "боковой" динамикой цены на нефть. Исключением являются привилегированные акции Башнефти, которые падают более чем на 10% на новости о... читать дальше
.29 мая 2017 года 13:19
Ожидаемый торговый диапазон составляет 56,30-56,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль начал день со снижения по отношению к доллару, однако затем отыграл позиции на фоне стабильной нефти. В то же время стоит учитывать, что российская валюта осталась без поддержки от налогового периода: пик платежей пройден. Давление на курс оказывает и внешнеполитическая конъюнктура: в ходе... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.