Импульс к укреплению евро против американской валюты приостановился - Промсвязьбанк

"Текущая неделя, вероятно, будет наполнена важными для рынка событиями, - делится ожиданиями аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - В течение ближайших дней будет опубликован большой объем значимой макростатистики в США. Помимо этого, вероятно, на этой неделе состоится выступление бывшего директора ФБР Дж. Коми перед комитетом по разведке Сената, которое может либо дать новый толчок политическому противостоянию в США, либо, напротив, успокоить ситуацию и поддержать тем самым глобальных рынки. Точной даты выступления Дж. Коми пока еще не обнародовано, но, вероятно, оно состоится в середине этой недели".

Данные по инфляции в США во вторник, статистика четверга по индексам деловой активности в производственной сфере и, конечно, пятничные данные по американскому рынку труда также приковывают внимание участников рынка на текущей неделе. При этом эксперт отметил, что ближайшее заседание Федрезерва состоится 13-14 июня, и на данный момент, согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность еще одного повышения ставки практически в 100%. Соответственно, если статистика на этой неделе не выйдет однозначно разочаровывающей, сценарий с повышением ставки в июне по-прежнему будет сильно превалирующим.

"Импульс к укреплению евро против американской валюты несколько приостановился, и для его возобновления, вероятно, нужно увидеть либо резкое ухудшение статистики в Штатах, либо новый виток обострения внутриполитического кризиса в США. Без этого, базовым сценарием на ближайшую неделю считаем диапазон 1,1050–1,13, и видим драйверы для движения при прочих равных к нижней границе этого диапазона", – заключает Михаил Поддубский.