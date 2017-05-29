Сомнения в способности Белого дома ослабить курс доллара возрастают - QBF

За первые 100 дней президентства Дональд Трамп выступил с множеством громких и зачастую противоречивых высказываний. Одним из них стало объявление о переоцененности курса доллара и необходимости его понижения, указывает старший аналитик QBF Роман Кузнецов. Помимо одобрительной реакции американских экспортеров, данное высказывание вызвало массу вопросов относительно способности президента реализовать его. Основным противоречием, на которое указывают участники рынка, является проводимая ФРС США программа по ужесточению параметров монетарной политики, что должно привести к усилению позиций доллара к мировым валютам.

Поскольку прямое влияние американского президента на динамику курса доллара ограничено, администрация Белого дома, с высокой долей вероятности, выберет стратегию воздействия на фундаментальные макроэкономические показатели, уверен эксперт QBF. Ключевым пунктом программы, способным повлиять на динамику курса доллара, является сокращение торгового дефицита страны. Согласно базовым принципам построения платежного баланса, наличие торгового дефицита компенсируется притоком иностранного капитала, что одновременно улучшает позиции национальной валюты. Исходя из этого, сокращение дефицита в теории должно, на взгляд эксперта QBF, ослабить позиции доллара. Начиная с 2013 года, показатель колеблется вблизи отметки $45 млрд в месяц, а средний ежемесячный объем покупок иностранных облигаций составляет порядка $60млрд. Таким образом, сокращение торгового дефицита, при прочих равных условиях, ослабит позиции доллара.

Уменьшение дисбаланса, с высокой долей вероятности, будет достигнуто именно за счет сокращения импорта, чему будет способствовать политика протекционизма по отношению к ключевым торговым партнерам. Выход США из NAFTA, Транстихоокеанского партнерства, сочетающийся с подъемом импортных тарифов и введением пошлин, повлияет на сокращение объема закупок иностранных товаров, а также напрямую приведет к ослаблению курса доллара из-за ухудшения международных отношений США, уверен Роман Кузнецов.

Вторым значимым способом, благодаря которому возможно ослабление доллара, является заключение международного соглашения о координированных валютных интервенциях, как это было сделано в 1985. Пакт, получивший название Plaza Accord, был заключен между странами Большой семерки и имел целью стабилизировать валютный рынок через снижение курса доллара. Стоит отметить, что вероятность достижения подобного соглашения на текущий момент является низкой, поскольку иностранные государства не пойдут на заключение долгосрочного соглашения для ослабления позиций собственных экспортоориентированных компаний.

Также эксперт QBF отметил, что если учитывать все инициативы, озвученные президентом, то сомнения в способности Белого дома ослабить курс доллара существенно возрастают. Главным противоречием является представленная недавно налоговая реформа, основной целью которой является репатриация капитала, накопленного крупнейшими экспортерами США. Размер средств, которые держат американские компании за рубежом, оценивается в $2,5 трлн, соответственно его возвращение в Америку лишь усилит позиции доллара и полностью нивелирует эффект от сокращения дефицита бюджета. В дополнение к этому, риторика президента по отношению к иностранным партнерам постоянно меняется: после визита в Китай Дональд Трамп снял ярлык валютного манипулятора со страны, а грандиозные планы по строительству стены на границе с Мексикой находятся в подвешенном состоянии; все это ставит под сомнение способность кардинально изменить торговую политику страны.

Амбициозные планы американского президента по ослаблению курса доллара имеют один неэкономический способ реализации, подчеркивает аналитик QBF: "Противоречивость и импульсивность проводимой внутренней и внешней политики напрямую влияет на привлекательность доллара как ключевой резервной валюты, поскольку увеличивает неопределенность на рынках. Одновременно с этим, рост внутреннего недовольства принимаемыми президентом решениями дополнительно повышает риск возникновения политического кризиса власти в США и провоцирует распродажи американских облигаций. И хотя на текущий момент данный способ ослабления доллара является самой действенной мерой из принятых Дональдом Трампом, вести рассуждения о её долгосрочной эффективности не приходится. При этом исчерпание способов для ослабления курса валюты дает больше оснований для прогнозирования долгосрочного укрепления позиций доллара".