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29 мая 2017 года 15:49

Рубль слабеет к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Москва. 29 мая. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 56,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,29 руб./EUR1, повысившись на 13,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 10,01 копейки, до 59,59 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 30 мая на 4,5 копейки, до 56,71 руб./$1, и понизил курс евро на 30,1 копейки, до 63,37 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне небольшой негативной динамики цен на нефть. Давление на котировки нацвалюты оказывает заявление стран G7 о возможном усилении санкций против России, а также окончание налогового периода.

Рынок энергоносителей отыгрывает пятничные статданные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым на прошлой неделе количество действующих буровых установок в США увеличилось на две и достигло 722 единиц - максимальной отметки с апреля 2015 года. При этом рост показателя длится уже одиннадцать недель без остановки, чего не происходило с августа 2011 года. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 15:00 МСК уменьшилась на 0,15% - до $52,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,14% - до $49,73 за баррель.

"Рубль пока не спешит сдаваться, однако его перспективы не столь безоблачны. Налоговый период позади (сегодня уплачивается последний налог в рамках текущего налогового периода), а продолжение поддержки со стороны нефтяных цен в ближайшее время совершенно не очевидно. Плюс к этому стоит добавить фактор приближающихся заседаний ЕЦБ (8 июня), ФРС (14 июня) и Банка России (16 июня). Практически в части каждого из решений можно сказать, что они уже "в рынке", однако именно ожидания по дальнейшим шагам могут сыграть против развивающихся валют, в том числе и рубля. Здесь же стоит отметить, что шаг российского регулятора может превзойти рыночные ожидания", - полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Рубль остался без драйверов роста. Налоговый период завершился. Доллар предпринимает попытки восстановления на международном валютном рынке, в то время как нефть не в силах продолжить откат, едва удерживаясь чуть выше отметки $52 за баррель. На этом фоне доллар, скорее всего, в ближайшее время будет показывать "бычий" уклон, но импульс будет умеренным и ограничится уровнем 57 руб./$1. В случае возобновления покупок на рынке "черного золота" российская валюта может прибавить в весе", - считает директор аналитического департамента компании "Альфа-Форекс" Андрей Диргин.

"Рубль снижается к доллару на фоне стабильной нефти, оставшись без поддержки от налогового периода. Пик платежей пройден, сегодня ожидаются последние выплаты. Давление на курс оказывает и внешнеполитическая конъюнктура, так как в ходе итальянского саммита G7 прозвучали заявления о возможном расширении санкций против Москвы", - отмечают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

"Попытки дальнейшего восстановления нашей валюты могут быть подорваны. Дело в том, что в своем коммюнике после саммита страны G7 заявили о готовности к усилению санкций в отношении России при необходимости. Спекуляции на эту тему могут несколько снизить привлекательность рубля, однако эффект вряд ли будет долгим. Рынок нефти еще не полностью переварил итоги заседания ОПЕК и пока остается основным ориентиром для рубля", - полагает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"Рубль сейчас несколько растерял ту поддержку, которую имел на прошлой неделе. Встреча ОПЕК состоялась, налоговая неделя, которая традиционно оказывает поддержку российской валюте, закончилась. Все больше опасений у участников российского валютного рынка вызывает снижение интереса к российским облигациям со стороны нерезидентов. Рубль своей стабильностью обязан именно нерезидентам, которые долгое время покупали российскую валюту для инвестиций в российский финансовый сектор, в частности, в российские облигации. Операции carry trade были крайне популярными у зарубежных инвесторов, однако сейчас есть риск того, что волна carry trade пойдет в обратную сторону, и тогда российский рубль может попасть в довольно неприятный водоворот", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) почти не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок остались на уровне предыдущего торгового дня - 9,27% и 9,32% годовых соответственно. Ставки на срок 1 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметках 9,44% и 9,45% годовых соответственно, ставка на срок 3 месяца понизилась на 1 базисный пункт - до 9,45% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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