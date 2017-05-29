Соглашение ОПЕК в текущем формате создает риски избыточного предложения на рынке нефти - УК "Альфа-Капитал"

Итоги заседания ОПЕК, прошедшего 25 мая в Вене, разочаровали рынок, ничего принципиально нового предложено не было, напоминает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов. Да, декларировалось, что участники сделки будут вести мониторинг рынка и следить за рисками… Но никакой конкретики помимо уже установленных квот и сроков не прозвучало. Сроки соглашения не оказались настолько длинными, насколько надеялся рынок, а Египет и Туркменистан по итогам этой встречи так и не присоединились пока к соглашению. В результате цена нефти марки Brent в какой-то момент опускалась ниже 51 долл. за баррель.

"Соглашение в текущем формате создает риски избыточного предложения на рынке, в первую очередь, из-за активности стран и компаний вне соглашения, - отмечает эксперт УК. - Этот фактор начнет сказываться на нефтяных котировках ближе IV кварталу 2017 года. В это время завершится сезон высокого спроса на нефть и нефтепродукты, плюс ко всему нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании завершат цикл обслуживания оборудования. В итоге мы увидим циклическое снижение спроса и, возможно, ускорение роста предложения нефти. Последствия для цен на нефть очевидны…Ситуация с нефтью негативно сказывается на российском рынке акций. Причем не столько через финансовые показатели, сколько через дивиденды. В фокусе инвесторов сейчас находятся дивидендные истории, но пока они разочаровывают. Первым было ПАО «Газпром», которое объявило о дивидендах на уровне 8,04 руб., что ниже ожиданий инвесторов. Другой новостью была рекомендация совета директоров Башнефти не платить дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2016 года".