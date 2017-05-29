Сегодня изменений по индексу ММВБ не ожидается, поскольку торговые обороты будут низкими - Dukascopy Bank SA

"В понедельник, 29 мая, российские индексы акций в отсутствие иностранных инвесторов из-за празднования Дня Поминовения в США восстанавливаются на малых торговых оборотах, корректируясь вверх после пятничного снижения, - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Так, индекс ММВБ растет на 0,3%, поднявшись до 1940 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,9% и к середине дня достиг 1082,6 пункта. Несмотря на падение цен на нефть, курс рубля против доллара с начала дня не изменился и колеблется вблизи уровня 56,5 руб./долл. Дело в том, что нефтяные контракты дешевеют на фоне продолжающегося увеличения количество буровых установок в США. Европейские индексы акций сегодня незначительно снижаются. Мы не ожидаем изменений по индексу ММВБ за текущий день, поскольку торговые обороты сегодня будут низкими".