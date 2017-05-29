ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг акций АЛРОСА до "продавать" и оценку на 18%

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с $1,59 до $1,31 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "держать" до "продавать".

"Мы скорректировали модель оценки "АЛРОСА" с учетом нового прогноза по валютным курсам и ценам на драгоценные камни. Наш прогноз по EBITDA "АЛРОСА" (128,708 млрд рублей) ниже консенсуса на 15%, и мы полагаем, что рынок в скором времени также скорректирует свои ожидания в сторону понижения", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $1,87 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,57 за штуку.