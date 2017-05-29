Нефть может затянуть рубль в водоворот - "Аналитика Онлайн"

Нефтяной рынок постепенно восстанавливается после распродажи, которую мы наблюдали в прошедший четверг, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Российский финансовый рынок так же чувствует себя достаточно стабильно. В прошедший четверг состоялась встреча ОПЕК и других крупных производителей нефти, в том числе и России. Было подписано соглашение о продлении сделки по сокращению добычи еще на 9 месяцев. Решение совпало с ожиданиями участников рынка и это обрушило нефтяные цены. Эксперты компании "Аналитика Онлайн" ранее говорили о том, что скорее всего перед сделкой ОПЕК цены на черное золото будут продолжать расти, а вот по факту решения скорее всего обвалятся. Именно так и произошло в прошедший четверг.

В понедельник утром, на торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 56 рублей 45 копеек, евро торгуется в районе отметки 63 рублей 15 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1935 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся в районе 52 долларов за баррель.

Дальнейшая судьба нефтяного рынка будет зависеть от того, куда двинутся фьючерсы из диапазона 51 - 55 долларов, уверен Г. Задоя: "В случае пробоя верхней границы мы устремимся в район 59 - 60 долларов. А в случае пробоя отметки 51 долларов за баррель, мы наверняка увидим формирование новых годовых минимумов. На наш взгляд, оба сценария являются равно вероятными в текущий момент времени".

"Что касается динамики российской валюты, то рубль сейчас несколько растерял ту поддержку, которую имел на прошлой неделе, - указывает эксперт компании. - Встреча ОПЕК, о которой мы писали выше, состоялась и закончилась налоговая неделя, которая традиционно оказывает поддержку российской валюте. Все больше опасений у участников Российского валютного рынка вызывает снижение интереса к российским облигациям со стороны нерезидентов. Рубль своей стабильностью обязан именно нерезидентами, которые долгое время покупали российскую валюту для инвестиций в российский финансовый сектор, в частности, в российские облигации. Операции carry trade были крайне популярными у зарубежных инвесторов, однако сейчас есть риск того, что волна carry trade пойдет в обратную сторону, и тогда российский рубль может попасть в довольно неприятный водоворот. Мы по-прежнему считаем, что диапазон с 56 до 57 рублей за доллар неплохо подходит для покупок доллара на среднесрочную перспективу. Целью можно обозначить уровни 60 - 63 за единицу американской валюты".