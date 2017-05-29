USD/RUB на горизонте месяца имеет шансы перебраться на уровни 57-59 - "Нордеа Банк"

"Рубль пока не спешит сдаваться, однако перспективы не столь безоблачны. Налоговый период позади (сегодня уплачивается последний налог в рамках текущего налогового периода), а поддержка со стороны нефтяных цен в ближайшее время неочевидна. Плюс к этому стоит добавить фактор приближающихся заседаний ЕЦБ (08/06), ФРС (14/06), и Банка России (16/06). Практически в части каждого из решений можно сказать, что они уже "в рынке", однако именно ожидания по дальнейшим шагам могут сыграть против развивающихся валют, рубля в том числе (здесь же стоит отметить, что шаг российского регулятора может превзойти рыночные ожидания). В итоге USD/RUB на горизонте месяца имеет шансы перебраться на уровни 57-59. Краткосрочно с учетом пониженных сегодняшних торгов – 56,5-57,2", - полагает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.