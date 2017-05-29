Ближайшая цель по цене нефти – в диапазоне $51-53 - "Нордеа Банк"

"Цена на нефть Brent на утро - $51,99. Рынок предпринимает попытки роста или, по крайней мере, стабилизации после резкого снижения цен в конце прошлой недели. Вероятно, решение стран ОПЕК разочаровало определенную группу участников рынка, которая преследовала краткосрочные спекулятивные цели. Пока есть основания говорить, что участники рынка с долгосрочными целями не стали закрывать свои "длинные" позиции в массовом масштабе. Поэтому полагаем, что ближайшая цель по цене нефти – в диапазоне $51-53", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.